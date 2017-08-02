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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Свердловской области
16:02  02 августа 2017 0

Организатора бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга осудили: он оказался еще и мошенником

Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, пестриков дмитрий
Диму Пестрикова приговорили к колонии за махинации с квартирамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Бойня в цыганском поселке в Екатеринбурге
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Кировский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Дмитрия Пестрикова (известного по кровавым событиям в Цыганском поселке Екатеринбурга), а также его подельника Николая Богданова, за махинации с квартирами. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Следствие установило, что весной 2015 годаПестриков познакомился с мужчиной, страдающим алкоголизмом и владеющим квартирой на улице Минометчиков в Екатеринбурге. Войдя к нему в доверие, он обманным путем завладел ключами от его квартиры, паспортом и документами о праве собственности на жилье, которые передал Богданову.

«Богданов, понимая, что для совершения преступления необходимо участие подставного человека, подыскал ранее незнакомого ему Ярошевича, — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Фотографию Ярошевича вклеили в паспорт собственника квартиры и отправились с документами к нотариусу, который выписал доверенность. В итоге квартира была продана за 10,5 миллиона рублей».

«В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на указанную квартиру, а жилищные права потерпевшего восстановлены, — сообщил пресс-атташе надзорного ведомства. — Материалы уголовного дела в отношении Александра Ярошевича в связи с его состоянием здоровья выделены в отдельное производство и будут рассмотрены судом отдельно». Подсудимые полностью возместили потерпевшему ущерб. Суд приговорил их обоих к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, цыган Дмитрий Пестриков прославился громкой историей о бойне в Цыганском поселке Екатеринбурга. Она произошла 3 сентября 2016 возле дома казака-спецназовца Олега Шишова по улице Депутатской. Конфликту предшествовала ссора между ним и зятем его друга, Александра Дутова, и «цыганом Димой» Пестриковым.

Пестриков собрал группу поддержки (в основном из своих сородичей, а также спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр»). Им навстречу из ворот дома вышли хозяин, Алексей Дутов и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. За нападение были арестованы Пестриков, Илья Ходаков, Аслани Оглы, Роман Оглы и Челеп Оглы. Ходаков умер в СИЗО в апреле 2017 года.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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