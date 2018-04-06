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Главные новости Курганской области
16:01  06 апреля 2018 1

В скандальном районе Зауралья депутаты выбрали нового главу

Заседание аграрного комитета областной Думы. Курган, арзин игорь
Игорю Арзину достался непростой районФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Петуховском районе Курганской области новым главой избран депутат областной думы Игорь Арзин. Об этом «URA.RU» сообщили участники заседания районной думы.

Из 12 депутатов за Игоря Арзина проголосовали десять человек, два голоса получил предприниматель, депутат районной думы Андрей Панфилов. За третьего претендента — агронома сельхозотдела районной администрации Ивана Пономаренко — не проголосовал никто. Когда избранный глава района вступит в должность, пока не сообщается, однако известно, что он должен будет в ближайшее время снять полномочия депутата областной думы.

Экс-глава Петуховского района Сергей Герасименко ушел в отставку 25 января 2018 года после череды скандалов и судов. В районе возникли проблемы при подготовке к зиме. В отношении бывшего директора петуховского муниципального предприятия «Городские тепловые сети» Сергея Трубкина было возбуждено уголовное дело.

Татьяна Жаткина
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