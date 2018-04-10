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Главные новости Челябинской области
11:18  10 апреля 2018 0

Дольщики «Гринфлайта» осаждают здание суда, где проходит процесс по делу бывшего вице-мэра Челябинска. ФОТО

Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, обманутые дольщики гринфлайта, пострадавшие, суд центрального района
На процесс по делу «Гринфлайта» выстроилась очередьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»
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В Центральном районном суде Челябинска 10 апреля, во вторник, стартовал судебный процесс по делу экс-директора строительной фирмы «Гринфлайт» Сергея Мануйлова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при тяжких последствиях, ч.2 ст. 201 УК РФ. Зал заседания не смог вместить всех желающих. На суд пришли обманутые дольщики «Гринфлайта», возмущенные тем, что бывший директор может избежать серьезного наказания.

За несколько дней до суда дольщики стали массово записываться на заседание, чтобы своими глазами посмотреть на процесс и заявить свое ходатайство по делу. В зал пускали только тех, кто успел записаться, и у входа в суд выстроилась огромная очередь. Процесс должен быть рекордно коротким. Сергей Мануйлов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривается в особом порядке, без истребования доказательств вины и допроса свидетелей. Это значит, что он получит не более двух третей от максимального наказания, 10 лет лишения свободы, по данной статье. Но дольщики боятся, что Мануйлов отделается условным сроком или штрафом, поэтому заявили свое ходатайство о продолжении расследования, так как считают, что следствие недостаточно глубоко проработало все вопросы. Но их ходатайство отклонили.

Уголовное дело Сергея Мануйлова составило 543 тома, он стал единственным фигурантом. Расследуется еще одно уголовное дело, о хищении денег дольщиков, ст. 159 УК РФ. Речь идет о лицах, непосредственно выводивших средства дольщиков компании. Но их имена не называются. Основным совладельцем «Гринфлайта» является бизнесмен Александр Москалюк, проживающим в Израиле, бизнес-партнер бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича. Процесс по делу экс-директора «Гринфлайта» уложится в несколько дней. Сам он находится под подпиской о невыезеде.

Сергей Мануйлов до работы в «Гринфлайте» занимал должность вице-мэра Челябинска по имуществу. Строительную компанию возглавил в 2013 году. Проблемы у «Гринфлайта» начались в 2015 году, когда весной полностью остановилось строительство домой в микрорайоне «Академ риверсайд». Своих квартир не дождались 4,5 дольщиков. Микрорайон достраивает новый директор «Гринфлайта», бизнесмен Олег Лакницкий. До конца 2018 года будут сданы все проблемные дома.

Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, мануйлов сергей
Экс-директор раскаялся в содеянном
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, обманутые дольщики гринфлайта, пострадавшие
Дольщики боятся, что Мануйлов отделается легким наказанием
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, мануйлов сергей, потапов андрей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Суд по делу экс-директора СК Гринфлайт Сергея Мануйлова, в суде Центрального района. Челябинск, обманутые дольщики гринфлайта, пострадавшие, суд центрального района
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
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