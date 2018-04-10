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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:04  10 апреля 2018 0

В Екатеринбурге в школе сократили уроки, чтобы дети не задохнулись в кабинетах. «Там же углекислый газ!»

Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, школа, школьники, образование, дети, школьное образование
Окна в школе открывают только на переменах, вентиляция не работаетФото: Анна Майорова © URA.RU

Ученики школы №16 в Академическом районе Екатеринбурга стали учиться по 35 минут. Одна из причин — в учебном заведении проблема с вентиляцией, из-за чего дети не могут долго находиться в кабинетах.

«У нас с четвертой четверти уроки стали по 35 минут из-за того, что не работает вентиляция. Дети дышат, там же углекислый газ! Во-первых, насколько это безопасно для детей? Во-вторых, страдает учебный процесс, подготовка к экзаменам», — рассказала читательница «URA.RU». Директор школы подтвердила агентству информацию о сокращении времени уроков.

По словам главы школы Любови Безбородько, уроки в школе по 35 минут сделаны «в первую очередь ради заботы о здоровье учеников». «У нас в школе больше двух тысяч ребят учится вместо тысячи. Все школы в Академическом районе переполнены. Каково детям во вторую смену заканчивать учиться поздно вечером? К тому же вы знаете, через сколько времени у школьников снижается концентрация внимания? Есть и проблемы с вентиляцией — не работает несколько вентиляционных установок, мы уже сообщили в администрацию. Окна в классах мы открывать не можем, а форточек у нас нет», — рассказала Безбородько «URA.RU». Директор добавила: «Преждевременно говорить о том, что сокращение времени урока навредит знаниям учеников».

«Есть определенные показатели учебы, которые мы оценим. Например, написание независимых контрольных работ. Их проанализируем, тогда и можно говорить, вредит это успеваемости или нет», — отметила руководитель школы. Сами школьники в группе «ВКонтакте» иронизируют над небольшой продолжительностью уроков.

«Допились до сокращенных уроков. Офигеваю»; «Подготовка к экзаменам станет на 5 минут короче. Школа заботится о нас»; «Нафиг эту систему. 40 минут, плиз»; «Забавно, хорошо, что в институте уже таких „экспериментов“ не будет. Там будет четкая система, по которой обучают, а в школе всем пофиг на учеников и проводят такие „эксперименты“. Мы как крысы, над которыми эксперементируют. Крутяк», — пишут школьники.

Данил Бардин
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