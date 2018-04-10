В Новом Уренгое обманутыми кредитным потребительским кооперативом «Петр I» оказалось более полусотни человек. Они хотели по-быстрому заработать. По заявлениям 57 человек заведено уголовное дело в отношении КПК.
В органы МВД с заявлениями на деятельность кооператива обратились уже 57 человек. Общая сумма задолженности перед клиентами составляет 36 млн рублей. Как сообщили «URA.RU» в УМВД РФ по ЯНАО, по поданным заявлениям возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159, ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Напомним, 5 апреля в отдел полиции Нового Уренгоя обратились первые четырнадцать потерпевших — вкладчиков КПК «Петр I» на общую сумму 13 млн рублей. Жители города, вложившие свои средства под 13,5% годового дохода, до февраля исправно получали проценты по своим вкладам. Но в конце марта выяснилось, что представительство кооператива в Новом Уренгое перестало работать. На звонки также перестали отвечать и в московском офисе «Пётра I».
В самой популярной группе соцсети «ВКонтакте» Нового Уренгоя, паблике «ГОРОРО», обсуждая тему закрытия КПК «Петр I», некоторые комментаторы попеняли на доверчивость своим землякам. Особо ярко высказался пользователь под именем Михаил Ильин: «Идиоты — главное богатство нашей страны. Запасы идиотов превышают на порядок запасы нефти и газа вместе взятых». Отметим, что максимальная доходность по вкладам, которые предлагают банки в России не превышают восьми процентов годовых. Вкладчикам КПК «Пётр I» обещал 13,5%.
По данным rusprofile.ru, организация под названием «Кредитный потребительский кооператив «Петр I» имеет юридический адрес в Москве, где зарегистрированы еще 240 компаний. Председатель кооператива Мошурова Галина Викторовна является учредителем в еще одной московской компании ООО «Бигрет» с указанным убытком за последний отчетный период в 771 тысячу рублей. Согласно данным этого же ресурса, прибыль за 2016 год КПК «Петр I» составила всего 212 тысяч рублей. На сайте кооператива, кроме московского офиса, указан лишь один филиал — в Новом Уренгое.