Четырнадцать жителей Нового Уренгоя оказались обманутыми кредитным потребительским кооперативом «ПЕТР I». Общая сумма ущерба — 13 миллионов рублей. Потерпевшие пытались заработать на вкладах. Кредитный кооператив обещал доход до 17% годовых и гарантировал в случае форс-мажорных обстоятельств возмещение ущерба в размере до 700 тысяч рублей.
Вклады принимали на срок от полугода до двух лет и в начале исправно платили ежемесячные проценты. До февраля этого года. Сейчас обманутые вкладчики обивают пороги закрытых дверей конторы. Телефоны кредитной организации ни в Новом Уренгое, ни в головном офисе в Москве не отвечают.
В УМВД РФ по ЯНАО ситуацию с обманутыми кредитной организацией жителями Нового Уренгоя взяли на контроль. «Заявления от граждан приняты. Проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято решение», — прокомментировала ситуацию начальник отдела информации и общественных связей окружного ведомства Ирина Будькина. До кредитного потребительского кооператива «Петр I» дозвониться не удалось.