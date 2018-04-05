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Главные новости Ямала
18:17  05 апреля 2018 0

Вкладчиков из Нового Уренгоя обманули на миллионы рублей

Высокие проценты не всегда гарантируют возврат средствФото: depositphotos.com

Четырнадцать жителей Нового Уренгоя оказались обманутыми кредитным потребительским кооперативом «ПЕТР I». Общая сумма ущерба — 13 миллионов рублей. Потерпевшие пытались заработать на вкладах. Кредитный кооператив обещал доход до 17% годовых и гарантировал в случае форс-мажорных обстоятельств возмещение ущерба в размере до 700 тысяч рублей.

Вклады принимали на срок от полугода до двух лет и в начале исправно платили ежемесячные проценты. До февраля этого года. Сейчас обманутые вкладчики обивают пороги закрытых дверей конторы. Телефоны кредитной организации ни в Новом Уренгое, ни в головном офисе в Москве не отвечают.

В УМВД РФ по ЯНАО ситуацию с обманутыми кредитной организацией жителями Нового Уренгоя взяли на контроль. «Заявления от граждан приняты. Проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято решение», — прокомментировала ситуацию начальник отдела информации и общественных связей окружного ведомства Ирина Будькина. До кредитного потребительского кооператива «Петр I» дозвониться не удалось.

Сергей Мороз
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