Начальство колонии на Урале передало власть уголовникам

Прокурорская проверка в курганской колонии ФКУ ИК-1 обнаружила, что руководство учреждения самоустранилось от исполнения своих обязанностей. Прокуроры выяснили, что на зоне живут по воровским понятиям, а внутренний распорядок не соблюдается.
Курганская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области завершила проверку в ИК-1 общего режима в городе Кургане. При этом было выявлено, что «в исправительном учреждении не обеспечивается исполнение режимных требований», сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курганской области.
Прокуроры обнаружили, что в жилых отсеках осужденные массово занавешивают спальные места, хранят в прикроватных тумбочках продукты питания, курят в жилых и подсобных помещениях отрядов. В нарушение правил уголовники бесконтрольно перемещаются по всей территории колонии, нарушают форму одежды. При этом руководство колонии самоустранилось и мер по восстановлению порядка не предпринимало.
Спецпрокурор сообщил о выявленных нарушениях начальнику УФСИН по Курганской области. Внесено представление о привлечении к ответственности начальника ИК и других работников колонии.