{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
12:21  10 апреля 2018 2

Начальство колонии на Урале передало власть уголовникам

Клипарт. ЯНАО , тюрьма, исправительная колония, харп
По мнению прокурора, начальник ИК самоустранился от работыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокурорская проверка в курганской колонии ФКУ ИК-1 обнаружила, что руководство учреждения самоустранилось от исполнения своих обязанностей. Прокуроры выяснили, что на зоне живут по воровским понятиям, а внутренний распорядок не соблюдается.

Курганская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области завершила проверку в ИК-1 общего режима в городе Кургане. При этом было выявлено, что «в исправительном учреждении не обеспечивается исполнение режимных требований», сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курганской области.

Прокуроры обнаружили, что в жилых отсеках осужденные массово занавешивают спальные места, хранят в прикроватных тумбочках продукты питания, курят в жилых и подсобных помещениях отрядов. В нарушение правил уголовники бесконтрольно перемещаются по всей территории колонии, нарушают форму одежды. При этом руководство колонии самоустранилось и мер по восстановлению порядка не предпринимало.

Спецпрокурор сообщил о выявленных нарушениях начальнику УФСИН по Курганской области. Внесено представление о привлечении к ответственности начальника ИК и других работников колонии.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров