У автобуса разбита вся передняя часть
В Челябинске на улице Линейной грузовик столкнулся с маршрутным автобусом. В аварии пострадали женщина и маленький мальчик.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного ГИБДД, 34-летний водитель автобуса «Ford» врезался в грузовик Hino, когда тот поворачивал налево. Двух пассажиров маршрутки, женщину и пятилетнего ребенка, доставили в больницу с ушибами.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали инцидента. Пассажиры продолжили путь в другой маршрутке.