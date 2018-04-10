Apple удалит из AppStore приложение такси «Максим» из-за санкций

18:12 10 апреля 2018 0

На платформу iOS приходится около 45% всех заказов такси с сервиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская корпорация Apple потребовала удалить из AppStore российское приложение для вызова такси «Максим». Причиной стали новые санкций США.

Apple уведомила «Максим» в том, что сама компания должна соблюдать американское законодательство и не может распространять приложения тех стран, на которые наложено эмбарго США. Разработчику дали 14 дней, чтобы удалить приложения из AppStore, иначе корпорация сделает это сама, пишет RNS.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью компании «Максим» Павла Стенникова, решение американской корпорации может быть связано с работой сервиса в Иране. Так, Apple в январе требовала от компании исключить эту страну из списка обслуживаемых. «На территории Ирана AppStore заблокирован, поэтому иранские пользователи iPhone и iPad не скачивают оттуда приложение», — пояснил Стенников. Он подчеркнул, что компания против удаления сервиса. «Если приложение „Максим“ временно окажется недоступным в AppStore, люди, которые уже его скачали, смогут продолжать им пользоваться», — подчеркнул Стенников.

Отметим, что компанию «Максим» основали молодые инженеры из Кургана. История сервиса началась в уральском городе Шадринске с небольшой службы такси. В настоящее время фирма работает в 10 странах. В России сервис доступен в 260 городах. На платформу iOS приходится около 45% от всех заказов такси через приложение.