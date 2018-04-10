В Краснотурьинске произошел пожар в торговом центре «Столичный». Пожарные смогли оперативно ликвидировать возгорание благодаря исправной работе автоматической пожарной сигнализации.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной службы в три часа дня, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Персонал торгового комплекса быстро организовал эвакуацию посетителей и сотрудников — здание покинули 67 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание произошло в пиццерии на втором этаже ТЦ «Столичный», его удалось потушить в считанные минуты — сработала автоматическая установка пожаротушения. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
В социальных сетях краснотурьинцы обсуждают происшествие, а очевидцы делятся деталями ЧП. «Все очень быстро произошло. Мы только компы успели выключить и вещи забрать. Дышать уже невозможно было», — рассказала Татьяна Цейтлер на странице паблика «Вечерний Краснотурьинск» в соцсети «ВКонтакте». «Моя знакомая рассказывала, что там в пиццерии вся проводка висит вместе с розетками. Следовало ожидать. И что толку от пожарных проверок, которые были недавно в этом „Столичном“?!», — возмущается другой горожанин. «В пиццерии загорелась фритюрница! И всё махом захватило, девчонки только вещи еле успели вытащить, сейчас, бедолаги, воду там убирают», — рассказала Екатерина Катюхина.