13:40 11 апреля 2018 1

Курсы доллара и евро снова бьют рекорды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиян неизбежно ожидает дефолт, если цены на нефть в ближайшее время снизятся. По оценкам опрошенных «URA.RU» экспертов, экономика нашей страны продолжает находиться в сильнейшей нефтегазовой зависимости.

Курс евро сразу после открытия торгов на Московской бирже в среду, 11 апреля, вырос более чем на два рубля, превысив 80-рублевую отметку. Это произошло впервые с марта 2016 года. На закрытии во вторник, 10 апреля, за один евро давали 77,85 руб. Стоимость доллара подскочила более чем на рубль, достигнув утром отметки 64,76 рубля. Стремительное ослабление рубля началось на фоне введения Минфином США санкций против российских компаний и крупных бизнесменов.

«Если нефть не закрепится на уровне 71 доллар за баррель, а начнет снижение, то 80 рублей за доллар покажется детским садом, а евро вообще перевалит за сотню. Девальвация рубля в любом случае произойдет — это лишь вопрос времени. Мы все уже на „Титанике“, с которого нельзя сойти», — пояснил «URA.RU» биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

По его словам, на протяжении последних 3,5 лет мы наблюдаем значительное перепроизводство нефти, сегодня она значительно переоценена, поэтому образовавшийся нефтяной пузырь «обязательно лопнет». Неизбежность девальвации национальной валюты Жуковский объяснил тем, что 68% экспортных доходов по-прежнему формируются за счет нефти и газа: «У нас как была экономика бензоколонки, так и осталась. С 2008 года наша экономика выросла всего на 4,5%, в то время как у многих развитых стран — на 40-50%».