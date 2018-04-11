Самолет упал спустя несколько минут после взлета (архивное фото)
В Алжире, недалеко от аэропорта Буфарик, потерпел крушение военно-транспортный самолет. Данные о жертвах разнятся. По данным телеканала «Аль-Арабия», на борту воздушного судна находилось от 100 до 200 человек. RT со ссылкой на Alg24 сообщает, что этим рейсом летели по меньшей мере 200 человек.
На данный момент известно только, что инцидент произошел через несколько минут после взлета. На место происшествия выехали 14 машин скорой помощи.