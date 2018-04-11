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11 апреля 2018
15:15  11 апреля 2018 0

Выжившую в пожаре дочь кемеровского спасателя затравили в школе. «Папа научил, как бежать? Ты крыса»

Клипарт. Насилие , страх, жертва, боль, насилие, женщина
Ребенок боится возвращаться на учебуФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Кемерово дочь одного из пожарных, принимавших участие в тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня», подверглась травле со стороны одноклассников. Девочку обвиняют в том, что она вместе матерью смогла вовремя покинуть место трагедии и выжить.

Сотрудник МЧС в беседе с телеканалом 360 объяснил, что его жена вместе с дочерью в день трагедии поехали в «Зимнюю вишню», чтобы купить весеннюю обувь. Как только начался пожар, им удалось быстро выйти на улицу, поскольку магазин находился на первом этаже. Придя в школу через несколько дней после трагедии, девочка узнала, что одноклассники считают одним из виновников трагедии ее отца — сотрудника МЧС. «Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — начали оскорблять ребенка сверстники.

«В школе дети ее запинали. Физически могут толкнуть, оскорбить. Дочка плачет, не хочет идти в школу. Вызвали ей врача, но, кажется нам, нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников — пожарные виноваты, не стали спасать», — отметил сотрудник МЧС. По его словам, дочь теперь наотрез отказывается посещать школу. Не исключено, что родителям придется найти для ребенка новое место учебы.

Кемеровский пожарный также поделился воспоминаниями о спасательный операции в «Зимней вишне» — из-за сильного дыма выживших приходилось искать наощупь, а ломающийся пол мешал быстрому продвижению. «Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически наощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале», — добавил он.

Трагедия в столице Кузбасса произошла 25 марта. В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них — ребенок. По версии СК РФ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В число подозреваемых попали сразу несколько человек. В том числе — гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова, экс-начальник инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генин.

Сергей Макеев
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