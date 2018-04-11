16:22 11 апреля 2018 0

Губернатор Дмитрий Кобылкин прочел материал «URA.RU» о заказчике информатак на него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин отреагировал на материал «URA.RU» о заказчиках информационных атак на него и прокурора округа Александра Герасименко.

«Жаль, что взрослые люди при исполнении своих профессиональных обязанностей намеренно идут на подобные заказы. И хорошо, что впоследствии некоторые принимают такие непростые для себя решения — поступить по совести. Признание своих ошибок, желание принести извинения за публичную ложь характеризуют человека только положительно.

Уверен, жить по закону и поступать по совести — основа любого здорового общества. И в своей деятельности каждый на своём месте должен это помнить, работать исключительно в рамках действующего законодательства РФ. Добавлю, что на Ямале органы власти работают исключительно по закону и на благо жителей округа», — заявил Дмитрий Кобылкин.

В пресс-службе губернатора добавили, что никаких ответных санкций не планируют и исков о защите чести и достоинства в связи со вскрывшимися фактами они подавать пока не собираются.

Бывшая пиарщица Корпорации «Роснефтегаз» Татьяна Пушкарева после увольнения из компании дала интервью журналисту «URA.RU». Она рассказала о видеороликах и статьях в Интернете, которые были заказаны и оплачены владельцем корпорации бизнесменом Олегом Ситниковым. Материалы готовились целенаправленно, чтобы опорочить губернатора Дмитрия Кобылкина, прокурора Александра Герасименко и других высокопоставленных персон.