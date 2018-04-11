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11 апреля 2018
16:22  11 апреля 2018 0

Губернатор Кобылкин дал оценку информации «URA.RU» о заказчиках pr-атак на него. «Хорошо, что исполнители решили жить по совести»

Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, кобылкин дмитрий
Губернатор Дмитрий Кобылкин прочел материал «URA.RU» о заказчике информатак на негоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин отреагировал на материал «URA.RU» о заказчиках информационных атак на него и прокурора округа Александра Герасименко.

«Жаль, что взрослые люди при исполнении своих профессиональных обязанностей намеренно идут на подобные заказы. И хорошо, что впоследствии некоторые принимают такие непростые для себя решения — поступить по совести. Признание своих ошибок, желание принести извинения за публичную ложь характеризуют человека только положительно.

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Пиарщица раскрыла заказчиков информатак на ямальского губернатора

Уверен, жить по закону и поступать по совести — основа любого здорового общества. И в своей деятельности каждый на своём месте должен это помнить, работать исключительно в рамках действующего законодательства РФ. Добавлю, что на Ямале органы власти работают исключительно по закону и на благо жителей округа», — заявил Дмитрий Кобылкин.

В пресс-службе губернатора добавили, что никаких ответных санкций не планируют и исков о защите чести и достоинства в связи со вскрывшимися фактами они подавать пока не собираются.

Бывшая пиарщица Корпорации «Роснефтегаз» Татьяна Пушкарева после увольнения из компании дала интервью журналисту «URA.RU». Она рассказала о видеороликах и статьях в Интернете, которые были заказаны и оплачены владельцем корпорации бизнесменом Олегом Ситниковым. Материалы готовились целенаправленно, чтобы опорочить губернатора Дмитрия Кобылкина, прокурора Александра Герасименко и других высокопоставленных персон.

Вячеслав Егоров
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