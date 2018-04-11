Крупный застройщик оставил без гаражей 259 пермяков

18:39 11 апреля 2018 0

Владельцы гаражей пытаются бороться в судах с опытными юристами крупного застройщика Александр Соснин

Индустриальный районный суд Перми встал на сторону застройщика и объявил капитальные гаражи на Чердынской, 46 самостроем. При этом прокуратура находит многочисленные правонарушения в договоре аренды, на основании которой застройщик считает себя хозяином на земле с гаражами.

Ранее на Чердынской располагался военный городок. Но в 2000 году тыловое подразделение Министерства обороны РФ, именуемое КЭЧ, решило передать 7,8 гектара своей земли под строительство гаражного кооператива для военнослужащих. Вскоре здесь образовался гаражный кооператив, насчитывающий 259 боксов. Все это время люди пытались оформить землю под гаражами в собственность, но большинству это так и не удалось.

Как рассказала «URA.RU» юрист Юлия Трефилова, представляющая интересы части владельцев гаражей, в 2013 году все гаражи были поставлены на кадастровый учет, людям выдали технические и кадастровые паспорта. Они стали обращаться в Росреестр для регистрации права собственности, но многие получили отказ. Обращение в Росимущество с просьбой о заключении договоров аренды с последующим выкупом оказалось бесполезным. При этом в 2016 году привлекательным участком в Индустриальном районе заинтересовалась ижевская строительная компания «Талан» (по словам источников, она подконтрольна экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову), планирующая, по всей видимости, возвести здесь жилой комплекс. Росимущество пошло ей навстречу и заключило договор аренды на землю с ООО «Стройсервис», которое передало право на аренду земли «Современному кварталу «Новый центр» (имеет одних учредителей с компанией «Талан»).

Главное условие договора по восстановлению сооружений и коммуникаций, располагающихся по соседству с гаражами, компанией-застройщиком игнорируется. Об этом можно узнать из предписания Пермской краевой прокуратуры в адрес руководителя пермского управления Росимущества Дениса Молодых, которое было направлено в декабре 2017 года. В документе надзорное ведомство указывает на неисполнение арендатором условий договора, нарушение прав владельцев гаражей, а также требует наказать виновных, в частности начальника отдела управления земельными участками регионального Росимущества Елену Миронову. Но это никак не повлияло на решения Индустриального районного суда, удовлетворившего иски застройщика к жителям о признании гаражей самовольными постройками. «URA.RU» направило официальные запросы в ведомства, имеющие отношения к данной ситуации, но ответы пока не получены.