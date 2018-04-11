Володин призвал ввести ответные санкции против США

18:42 11 апреля 2018 0

Вячеслав Володин считает, что пора ответить американцам на их действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что России пора ввести собственные санкции против США. С таким предложением он обратился во время заседания парламента к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов, на неприкрытый лоббизм со стороны США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. И было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортирует», — цитирует Вячеслава Володина ТАСС.

По мнению спикера, у России «есть все возможности», чтобы ответить США «зеркальными мерами». Тем более что таким способом удастся дополнительно поддержать отечественного производителя.

Ранее Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с докладом по итогам работы кабмина за последние шесть лет, заявил, что действия Запада избавили правительство от иллюзий в отношении иностранных партнеров. При этом сами санкции, по его мнению, способствовали развитию отечественной промышленности, и новый пакет наложенных на Россию ограничений тоже удастся использовать для роста национальной экономики, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Тем временем почти треть россиян считает, что нет никакой необходимости реагировать на санкции США. Согласно опубликованным неделю назад исследованиям ВЦИОМ, 29% опрошенных жителей страны уверены, что нет смысла отвечать Штатам, еще столько же считают, что меры никак не повлияли на жизнь в стране, напоминает ИА FlashNord.