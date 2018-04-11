В России заблокировали почти триста доменов Google

22:04 11 апреля 2018 0

Доступ к техническому домену Google закрыт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал несколько сотен IP-адресов и доменов, принадлежащих Google. Причиной блокировки стали связи с приложением Zello.

Надзорное ведомство закрыло доступ к 286 IP-адресам и 285 доменам Google. Все они использовали приложение Zello, заблокированное еще год назад. «Данный ресурс внесен в реестр запрещенных ресурсов на основании требования Генеральной прокуратуры», — пояснили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

Под блокировкой находятся Ip-адреса, принадлежащие техническому домену http://googleusercontent.com/. Его Google использует для размещения служебного контента собственных ресурсов. Из-за блокировки технического домена, по мнению некоторых IT-специалистов, в ближайшее время могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты в Интернете, использующие ресурсы поисковика, пишет агентство Nation News. Однако в Роскомнадзоре заявили, что блокировка не повлияет на работу других сервисов, уточняет RT.

Как ранее сообщало «URA.RU», бесплатное приложение-рация Zello было заблокировано в России. Американская Zello Inc. не предоставила Роскомнадзору необходимую для работы на территории России информацию для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). При этом сервисы Zello активно использовались для организации несанкционированных протестных действий среди дальнобойщиков.