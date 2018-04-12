На Украине назвали исторической ошибкой отказ от ядерного оружия

05:23 12 апреля 2018 0

По словам политика, у украинской стороны был третий ядерный потенциал ФОТО: Wikimedia Commons, Вадим Чуприна

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, отказ Украины от ядерного оружия было исторической ошибкой.

«У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия», — приводит слова Турчинова RT. По его словам, ядерное разоружение являлось исторической ошибкой, а данные украинской стороне гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.

После распада Советского Союза Украина унаследовала огромный ядерный арсенал. Однако, в декабре 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания решили подписать Будапештский меморандум, гарантировавший безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, пишет RNS. По требованиям договора, украинская сторона должна была ликвидировать ядерный арсенал, а РФ, Британия и Соединенные Штаты пообещали гарантировать безопасность.

Турчинов пояснил, что пока Украина не станет членом НАТО, придется рассчитывать только на собственные силы.

Между тем, данное заявление стало не единственным. Так, лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал запись, в которой также отметил ошибочность отказа страны от ядерного. По словам политика, за эту стратегическую ошибку государство сегодня расплачивается территориями и кровью, передает Nation News.