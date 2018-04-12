{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
05:23  12 апреля 2018 0

На Украине назвали исторической ошибкой отказ от ядерного оружия

По словам политика, у украинской стороны был третий ядерный потенциалФОТО: Wikimedia Commons, Вадим Чуприна

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, отказ Украины от ядерного оружия было исторической ошибкой.

«У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия», — приводит слова Турчинова RT. По его словам, ядерное разоружение являлось исторической ошибкой, а данные украинской стороне гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.

После распада Советского Союза Украина унаследовала огромный ядерный арсенал. Однако, в декабре 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания решили подписать Будапештский меморандум, гарантировавший безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, пишет RNS. По требованиям договора, украинская сторона должна была ликвидировать ядерный арсенал, а РФ, Британия и Соединенные Штаты пообещали гарантировать безопасность.

Турчинов пояснил, что пока Украина не станет членом НАТО, придется рассчитывать только на собственные силы.

Между тем, данное заявление стало не единственным. Так, лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал запись, в которой также отметил ошибочность отказа страны от ядерного. По словам политика, за эту стратегическую ошибку государство сегодня расплачивается территориями и кровью, передает Nation News.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров