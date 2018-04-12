Пермские приставы выбьют долг из актрисы сериала «Реальные пацаны»

14:01 12 апреля 2018 0

Актриса стала должницей перед родным институтом культуры С сайта plus.kinopoisk.ru

В Индустриальном районном суде Перми рассмотрели гражданский иск Пермского государственного института культуры к своей бывшей студентке, а ныне актрисе популярных фильмов и сериалов Дарье Шелест. Она задолжала крупную сумму за свое обучение.

Как рассказали «URA.RU» в суде, предметом иска к киноактрисе является взыскание задолженности по договору о целевой подготовке специалиста, заключенного в 2015 году. Впрочем, детали требований и сумму иска собеседник в суде назвать отказался. Также собеседник издания уточнил, что в суд Дарья Шелест ни разу не явилась, а 11 апреля актрису признали должницей. После вступления решения в законную силу актрисой, по всей видимости, займутся уже судебные приставы.

Актерское образование Дарья получила в Пермском краевом колледже искусств и культуры по специальности «актер драматического театра и кино», а затем в Пермской государственной академии искусства и культуры по специальности «артист музыкального театра». Кинокарьера Дарьи Шелест началась в 2013 году с роли ученицы 10 «А» класса в фильме «Географ глобус пропил». Также она снялась в эпизодической роли в сериале «Реальные пацаны». Последняя известная ее работа — роль Вероники в сериале «Филфак» на ТНТ.