Экс-министр здравоохранения стал главой крупнейшей больницы Челябинска

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев возглавил городскую клиническую больницу №6, приказ об этом подписан 6 апреля. Ранее главврачом медучреждения был Михаил Вербитский, который занимал этот пост четыре года.
В начале января 2018 года Шепелев возглавил Сосновскую районную больницу, куда он перешел на работу из коммерческих структур. Он руководил министерством здравоохранения региона при губернаторе Петре Сумине и ушел в отставку, когда область возглавил Михаил Юревич.
Ранее сообщалось, что горбольницу №6 Челябинска возглавит Сергей Кремлев, ушедший с поста руководителя областного минздрава 22 января. Но, как стало известно «URA.RU», Кремлев принял предложение занять должность главврача поликлиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, где он работал до перехода в правительство региона.
Ранее «URA.RU» писало о расторжении контракта с Вербитским по инициативе работодателя — управления здравоохранения города. Это было сделано без объяснения причин.