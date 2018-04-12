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Главные новости Челябинской области
16:52  12 апреля 2018 0

Экс-министр здравоохранения стал главой крупнейшей больницы Челябинска

В больнице сменился руководительФото: сайт МБУЗ ГКБ №6

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Виктор Шепелев возглавил городскую клиническую больницу №6, приказ об этом подписан 6 апреля. Ранее главврачом медучреждения был Михаил Вербитский, который занимал этот пост четыре года.

В начале января 2018 года Шепелев возглавил Сосновскую районную больницу, куда он перешел на работу из коммерческих структур. Он руководил министерством здравоохранения региона при губернаторе Петре Сумине и ушел в отставку, когда область возглавил Михаил Юревич.

Ранее сообщалось, что горбольницу №6 Челябинска возглавит Сергей Кремлев, ушедший с поста руководителя областного минздрава 22 января. Но, как стало известно «URA.RU», Кремлев принял предложение занять должность главврача поликлиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, где он работал до перехода в правительство региона.

Ранее «URA.RU» писало о расторжении контракта с Вербитским по инициативе работодателя — управления здравоохранения города. Это было сделано без объяснения причин.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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