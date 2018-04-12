Зауралье готовится к тысячам пожаров из-за любителей шашлыков

В Курганской области с 14 апреля установлен противопожарный режим. С началом опасного сезона на территории региона вводятся ограничения на посещение лесов.
Спасатели напоминают жителям области, что правилами режима запрещено жечь сухую траву, стернь, пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Кроме того, воспрещается разведение костров на природе — в лесах и полях. За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам — от шести до пятнадцати тысяч. Как подчеркнули в пресс-службе управления МЧС по Курганской области, ежегодно наибольшее число пожаров происходит с третьей декады апреля по вторую декаду мая, в особенности — в праздничные и выходные дни, когда люди выезжают за город и разводят огонь.
В этом году Зауралью предрекли сильнейшую засуху и от двух до трех тысяч лесных пожаров. Основания для такого прогноза метеоролог-любитель Илья Винштейн получил, исследовав компьютерные климатические модели и статистические данные.