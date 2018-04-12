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Главные новости Пермского края
18:37  12 апреля 2018 0

Реформу пермского общественного транспорта оценили в миллиарды рублей

Пермь. Клипарт., рейсовый автобус, икарус, общественный транспорт
Расходы будут, но сможет ли город заработать — вопросФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реформа пермского общественного транспорта предполагает существенные изменения в структуре бюджета города. Концепция, которую презентовали на этой неделе, может потребовать миллиарды. В департаменте дорог и транспорта говорят, что цифры еще только считают и озвучат их ближе к концу месяца или в начале мая.

Транспортные чиновники предложили забирать всю выручку с общественного транспорта в бюджет города, а подрядчикам платить только за каждый километр пути. Участники рынка сказали «URA.RU», что даже не представляют, о какой сумме может идти речь, если им начнут платить за пробег. «Если брать не километр, а авточас, то туристический автобус сейчас стоит 1,4—3,5 тысячи рублей, но сравнивать их с городскими нет смысла, — сказал руководитель НП „Единый союз перевозчиков“ Михаил Ухватов. — К ним другие требования: и по количеству пассажиров, и по уровню пола, в городе используют низкопольные. Сколько мэрия предложит за километр, затрудняюсь ответить. Но у них эти цифры должны быть».

Из ответа на запрос «URA.RU» в департамент следует, что назвать цифры городские власти пока не готовы: «Ведется расчет стоимости километра пробега для каждого вида транспорта. Результаты будут представлены на следующем заседании рабочей группы».

Если мэрия начнет забирать выручку себе, у нее появятся затраты на перевозку пассажиров. И эти суммы потребуется заложить в бюджет, пояснил «URA.RU» бывший начальник департамента дорог и транспорта и директор компании «Прокарт» Денис Гвоздев. По словам собеседника агентства, если исходить из объема рынка общественного транспорта, то речь может идти о затратах более 5 млрд рублей — или пятой части бюджета. Сколько реформа принесет доходов, неизвестно. Отметим, что оценка эксперта применима, если разыгрывать на торгах все маршруты в один год. В Перми контракты у большинства перевозчиков заканчиваются в 2020 году.

Максим Ишматов
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