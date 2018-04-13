Путин поручил запретить банкам необоснованно блокировать счета

04:13 13 апреля 2018 0

Поручения, которые дал президент России, должны быть выполнены до 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России совместно с Центробанком должны будут внести в действующее законодательство поправки, исключающие необоснованную блокировку банковских счетов как юридических, так и физических лиц. Соответствующее поручение дал избранный президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 апреля.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц», — цитирует «Федеральное агентство новостей» текст документа, опубликованного на сайте Кремля.

Помимо этого, российский лидер поручил конкретизировать порядок и основания для блокировки счетов кредитными организациями. Отмечается, что поручения должны быть выполнены до 1 сентября текущего года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как напоминает «Газета.ру», глава России Владимир Путин дал поручение разработать предложения по использованию экзоскелетов для реабилитации пациентов до 1 июня этого года.