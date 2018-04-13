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Главные новости Ямала
09:17  13 апреля 2018 2

Уголовка против «нефтяного генерала» Павла Крюкова обретает новый масштаб. Следователи изучают все договоры ННГ за пять лет

Заседание городской думы Ноябрьск, камыш владислав, крюков павел
Павел Крюков (слева) находится в СИЗО с конца ноября 2017 годаФото: Максим Егоров © URA.RU
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Арест гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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Источник, близкий к «Ноябрьскнефтегазу», сообщил «URA.RU», что в компании изучают все договоры с контрагентами с 2012 года. По версии источника, документацию по работе с подрядчиками запросили из окружного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО. Там расследуется уголовное дело, фигурантом которого является теперь уже бывший директор «Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков.

Известно, что он перешел на работу в АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», заняв должность заместителя генерального директора по региональному бурению, в июле 2012 года. В декабре того же года нефтяник был назначен генеральным директором.

Официально окружное управление СК РФ не комментирует ход расследования. Также ведут себя и в нефтегазовой компании, но из близких к руководству источников известно, что предприятие в полной мере содействует ходу следствия и своевременно предоставляет следователям всю необходимую информацию. Руководство «Газпром нефти» и ее дочерней компании в Ноябрьске заинтересовано в максимально непредвзятом расследовании обстоятельств дела.

Павел Крюков находится в СИЗО города Лабытнанги с конца ноября 2017 года. Окружной суд по требованию прокуратуры уже два раза продлевал, разрешенный законом, двухмесячный срок содержания под стражей. Бывшему генеральному директору предъявлены обвинения в посредничестве и непосредственном участии в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ).

Сергей Мороз
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