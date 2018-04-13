В Тазовском районе ЯНАО была задержана группа лиц с крупной партией наркотиков. Собственные источники агентства подтвердили, что среди подозреваемых оказался сын председателя тазовской районной думы, директора местной школы Ольги Борисовой.
В редакцию так же обратились обеспокоенные жители Тазовского. Они просили не озвучивать их имен и сообщили, что задержанный сын директора школы работал в этой же самой школе в числе обслуживающего персонала. Жители рассказали, что подозреваемые могли распространять наркотические средства среди учащихся. С их слов, никаких разъяснений или родительских собраний в школе по этому поводу пока не проводилось.
В разговоре с журналистом «URA.RU» Ольга Борисова заявила, что знает свои права, так как сама преподает обществознание, и воспользовалась правом не комментировать ситуацию СМИ.
О задержании группы лиц с наркотиками, в числе которых был сын одного из депутатов, стало известно около недели назад. В пресс-службе ямальского управления МВД тогда сообщили, что заведено уголовное дело. Подробностей задержания и имен задержанных там не разглашают.