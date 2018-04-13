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Главные новости Ямала
13:49  13 апреля 2018 3

Сын ямальского депутата, задержанный с наркотиками, работал в школе

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, богачев артем, задержанный, под стражей
Задержанный сын депутата трудился в школе в качестве обслуживающего персоналаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО была задержана группа лиц с крупной партией наркотиков. Собственные источники агентства подтвердили, что среди подозреваемых оказался сын председателя тазовской районной думы, директора местной школы Ольги Борисовой.

В редакцию так же обратились обеспокоенные жители Тазовского. Они просили не озвучивать их имен и сообщили, что задержанный сын директора школы работал в этой же самой школе в числе обслуживающего персонала. Жители рассказали, что подозреваемые могли распространять наркотические средства среди учащихся. С их слов, никаких разъяснений или родительских собраний в школе по этому поводу пока не проводилось.

В разговоре с журналистом «URA.RU» Ольга Борисова заявила, что знает свои права, так как сама преподает обществознание, и воспользовалась правом не комментировать ситуацию СМИ.

О задержании группы лиц с наркотиками, в числе которых был сын одного из депутатов, стало известно около недели назад. В пресс-службе ямальского управления МВД тогда сообщили, что заведено уголовное дело. Подробностей задержания и имен задержанных там не разглашают.

Вячеслав Егоров
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