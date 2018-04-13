Протоиерей Чаплин посоветовал жителям крупных городов исповедаться и готовиться к смерти

17:45 13 апреля 2018 0

Всеволод Чаплин считает, что в случае войны жалеть крупные российские города не надо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии Всеволод Чаплин высказался по поводу обострения отношений между Россией и США из-за Сирии. Он уверен, что крупными российскими городами вполне можно пожертвовать в борьбе страны за свое место в мире.

На своей странице в Facebook Всеволод Чаплин прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Сирии и заявил, что сейчас главное — «не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире». Он считает, что с отстранением Башара Асада можно согласиться, но взамен способствовать избранию «более жесткой» фигуры и разделению Сирии на несколько государств.

При этом протоиерей заявляет, что ничего страшного в разрушении крупных российских мегаполисов в случае конфликта не будет. «В отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью?» — написал Чаплин, не забыв также дать жителям Москвы и Санкт-Петербурга совет. «Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет», — заключил он.

Всеволод Чаплин известен своими громкими и эпатажными заявлениями. Так, он заставил говорить о себе после своего конфликта с музыкантом Сергеем Шнуровым, которому он посоветовал покаяться за нецензурную брань в песнях. Шнуров ответил на это ироничным стихотворением.