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29 января 2018
17:31  29 января 2018 0

Чаплин ответил на новое стихотворение Шнурова: «Видит вокруг одни бордели»

Протоиерей Всеволод Чаплин в Екатеринбурге, чаплин всесолод
Всеволод Чаплин поддерживает словесную перепалку с музыкантомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Протоирей Всеволод Чаплин ответил на стихотворение Сергея Шнурова, в котором он назвал священников матерным словом, а храмы сравнил с борделями. Баттл между священником и рок-музыкантом продолжается уже несколько дней, передает «Национальная служба новостей».

«Этот раб божий вошел в нравственный штопор. До неприличия разбогатевший на похабщине и бордельном творчестве человек видит вокруг себя одни бордели, и перед его внутренним взором, видимо, больше ничего нет», — приводит слова Всеволода Чаплина Nation News.

Так священник отреагировал на стихотворение Шнурова, которое музыкант прочитал на видео в Instagram. «И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка», — цитирует Серегя Шнурова Life.ru.

Видео: Сергей Шнуров, Instagram

Как ранее сообщало «URA.RU», перепалка между Чаплиным и Шнуровым началась с того, что священник пообещал рокеру, что тот будет «гореть в аду» за свои матерные песни. После этого они обменялись саркастичными стихотворениями.

Александр Лукманов
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