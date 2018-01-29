Протоирей Всеволод Чаплин ответил на стихотворение Сергея Шнурова, в котором он назвал священников матерным словом, а храмы сравнил с борделями. Баттл между священником и рок-музыкантом продолжается уже несколько дней, передает «Национальная служба новостей».
«Этот раб божий вошел в нравственный штопор. До неприличия разбогатевший на похабщине и бордельном творчестве человек видит вокруг себя одни бордели, и перед его внутренним взором, видимо, больше ничего нет», — приводит слова Всеволода Чаплина Nation News.
Так священник отреагировал на стихотворение Шнурова, которое музыкант прочитал на видео в Instagram. «И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка», — цитирует Серегя Шнурова Life.ru.
Видео: Сергей Шнуров, Instagram
Как ранее сообщало «URA.RU», перепалка между Чаплиным и Шнуровым началась с того, что священник пообещал рокеру, что тот будет «гореть в аду» за свои матерные песни. После этого они обменялись саркастичными стихотворениями.