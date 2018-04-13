Уральский муфтий обвинил врагов Комаровой в распространении ваххабизма в Югре

Муфтий Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин заявил, что тему ваххабизма в ХМАО раскачивают оппоненты губернатора Югры Натальи Комаровой, а также главного муфтия округа Тагира Саматова. Эту информацию «URA.RU» подтвердил Тагир Саматов.
Уральский муфтий приехал в ХМАО по приглашению Саматова на семинар повышения квалификации имамов. Ключевой была тема ваххабизма и распространения идей радикального ислама. Как отметил Тагир Саматов, Абдуль-Куддус Ашарин пообщался практически со всеми священнослужителями округа и не заметил в них никаких проявлений ваххабизма. Более того Ашарин сделал вывод, что изначально эту тему использовали противники губернатора Комаровой, а позднее ее подхватили оппоненты югорского муфтия.
Как ранее сообщало «URA.RU», в 2012 году югорская организация мусульман вышла из подчинения Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМР), позднее перейдя под контроль альтернативного органа — Духовного собрания мусульман России. Руководство ЦДУМР даже направляло письмо главе Югры Наталье Комаровой с просьбой повлиять на Саматова, выразив опасения, что организация мусульман ХМАО больше не будет бороться с распространением радикального исламизма.
В Югре за последние несколько лет произошел ряд инцидентов с участием религиозных фанатиков. 19 августа 2017 года в Сургуте Артур Гаджиев попытался поджечь здание ТЦ «Северный» и ударил пенсионерку топором по голове, а затем набросился с ножом на прохожих. Нападавшего ликвидировал наряд ППС, а ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. В Нижневартовске задержали несколько членов «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (организация признана террористической и запрещена на территории России). А в 2014 году в Пыть-Яхе радикальные исламисты готовили теракт в местной мечети.