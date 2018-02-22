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Главные новости Югры
15:49  22 февраля 2018 4

Полиция и ФСБ задержали 10 подельников сургутского террориста. Генерал признал: промахи допущены всеми

Резня на проспекте Ленина. Сургут, полиция, труп нападавшего
Правоохранители разрабатывают все связи зачинщика резни в СургутеФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Резня в Сургуте
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Правоохранительные органы ХМАО и Тюменской области продолжают искать возможных подельников религиозного фанатика Артура Гаджиева, устроившего в августе 2017 года террористический акт в Сургуте. Преступник напал с ножом на прохожих и покалечил восьмерых югорчан, прежде чем был застрелен полицейским патрулем. В рамках расследования трагедии силовики задержали уже 10 человек. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица, выступая с годовым отчетом перед депутатами региональной Думы.

«До сих пор продолжается оперативная отработка связей преступника, совершившего нападение в августе прошлого года на жителей Сургута. Тогда было задержано 6 человек, возбуждено 6 уголовных дел. Буквально в январе во взаимодействии с ФСБ задержано еще 4 человека — это выходцы из Северо-Кавказского региона. Возбуждены 4 уголовных дела. Входили в окружение и занимались вымогательством денежных средств», — сообщил руководитель окружной полиции.

По данным Романицы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении еще 12 уголовных производств в рамках дела. Проведены обыски. Изъяты сотовые телефоны, сим-карты, оргтехника, оружие.

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск, романица василий
Генерал Романица признал: к трагедии привели промахи представителей всех ведомств
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Хочу напомнить, что фигурантом сургутского дела является бывший студент колледжа. Кроме того, в рамках расследования был задержан еще один участник этой группы, который также являлся студентом колледжа. Анализируя ход развития событий, следует признать, что промахи допущены практически всеми субъектами профилактики», — резюмировал глава УМВД по Югре.

Впервые о существовании на территории ХМАО ячейки радикально настроенных религиозных фанатиков неофициально стало известно в первые недели после сургутской резни. Люди в масках задержали группу молодых людей, общавшихся в разное время с Гаджиевым. Одним из них оказался студент местного колледжа Наимжон Икромов. Адвокаты задержанного отрицали причастность своего подзащитного к трагедии.

Первоначальной версией, выдвинутой силовиками, стало психическое заболевание, которым якобы страдал зачинщик резни. Официальное уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство». В последующем к истории подключилась запрещенная в России организация «Исламское государство», заявившая, что Гаджиев являлся ее сторонником, и впоследствии опубликовавшая видеообращение смертника, записанное перед гибелью.

В декабре 2017 года ФСБ официально признала преступление в Сургуте террористическим актом.

Эльдар Булатов
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