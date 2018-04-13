19:36 13 апреля 2018 0

В Тюменской области пройдет внеплановое народное волеизъявление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы в думу Переваловского муниципального образования («тюменская рублевка») в Тюменском районе могут состояться уже в ближайшее время — до единого дня голосования, который в 2018 году выпадает на 9 сентября. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщил «URA.RU» депутат от ЛДПР Станислав Подкорытов. Нынешний состав собрания, напомним, после проверки прокуратуры, принял решение о самороспуске.

«Фактически у муниципального образования нет представительного органа. Единственный законный шаг в сложившейся ситуации — назначить новые выборы», — комментирует собеседник.

Избирательная комиссия Тюменской области, в чьем ведении находится контроль за ситуацией, продолжает публично игнорировать события в Переваловском МО. «Никаких документов к нам не поступало. Никаких решений нет. Это была плановая декларационная работа», — заявил в разговоре с агентством председатель областного Избиркома Игорь Халин.

Экспертное сообщество считает, что произошедший в Тюменском районе инцидент должен послужить уроком для народных избранников всех уровней. «В принципе, это не новая ситуация. В соседней Свердловской области уже были такие инциденты. К сожалению, депутаты не делают выводов. Думаю, что пронесет, хотя, если они избранники народа, они должны быть максимально законопослушными. Ситуация должна стать еще одним уроком о том, что с депутатским менталитетом существуют проблемы», — оценивает ситуацию глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин.

Областной Избирком во главе с Игорем Халиным продолжает хранить официальное молчание Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Конфликт в думе Переваловского МО начался с представления, которое новый прокурор Тюменского района Дмитрий Попов направил в адрес председателя местного собрания Александра Матаева. В документе фигурировали шесть депутатов (более половины всего собрания), подавших свои декларации о доходах с нарушениями. Например, сам Матаев «потерял» деньги от продажи усадьбы в деревне Зубарево и автомобиля Lexus RX 270, стоимостью 1,6 миллиона рублей. Жена спикера, официально нигде не работающая, при этом приобрела два автомобиля на сумму в 4,3 миллиона рублей.

Александр Матаев подал в отставку сразу после получения документа. Сейчас его примеру последовали еще четыре депутата. Согласно уставу муниципалитета, для легитимности нужны голоса не менее 50% собрания (всего в думе заседают 10 человек), однако депутаты вправе самостоятельно принимать решение о самороспуске.

Источники агентства, наблюдающие за процессом, связывают происходящие события с политикой прокурора Дмитрия Попова, который, сам являясь уроженцем Тюменского района, стремится взять ситуацию в муниципалитете под контроль. Дума Переваловского МО важна тем, что наделена полномочиями утверждать ставку налога на землю и имущество. «Тюменская рублевка» при этом получила свое название из-за большого количества расположенной там элитной недвижимости, а также дорогостоящей земли. Один из самых знаменитых клубных поселков — «Зубарево-Хиллс», где цены на коттеджные дома начинаются от 6 миллионов 200 тысяч рублей без учета стоимости участка.