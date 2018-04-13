21:45 13 апреля 2018 0

Диана Шурыгина решила попробовать себя в музыке ФОТО: Диана Шурыгина, «ВКонтакте»

Диана Шурыгина, получившая скандальную известность после истории с ее изнасилованием на вечеринке, выпустила дебютную песню. Композицию она записала в дуэте с малоизвестным певцом.

Шурыгина вместе с исполнителем Сашей Актом записала уже четыре песни, сообщает Super.ru. Однако на суд зрителей пока представлена только одна — под названием «Полетели». «Ты снова смотришь на небо, гадая — быль или небыль, и вспоминая так жадно, о том, где был с ней, где не был», — гласит незамысловатый текст композиции. Сама Диана Шурыгина с восторгом рассказала о своем новом увлечении. «Ребят, раньше я никогда не думала и не мечтала о том, что буду стоять на сцене и, о боже, пеееть! В этом начинании меня поддерживает мой любимый и моя подруга Диана Бичарова. В общем я полетела, все у всех будет хорошо!», — написала она в своем telegram-канале.

Пользователи Сети не остались равнодушными к творчеству Шурыгиной и просто не смогли не высказаться. «Как это расслышать?», «Остановите землю и высадите их», «Выключите свет, они ползут на свет! Перекройте кран, из которого они все вытекают», «Кошмар и отрыжка», — попытка Дианы Шурыгиной проявить свои вокальные возможности не встретила не то что одобрения, но привела в ужас первых слушателей. «Нужно запретить этот позор законодательно», — категорично заявляют некоторые.

Напомним, Диана Шурыгина «прославилась» после своего участия в программе «Пусть говорят», где она обвинила в изнасиловании одного из своих знакомых. Осенью она вышла замуж за оператора с «Первого канала» Андрея Шлягина, а не так давно изъявила желание восстановить девственность, о чем сообщила опять же посредством телешоу.