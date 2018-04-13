{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:45  13 апреля 2018 0

Изнасилованная Диана Шурыгина стала певицей. «Кошмар и отрыжка». ВИДЕО

Диана Шурыгина решила попробовать себя в музыкеФОТО: Диана Шурыгина, «ВКонтакте»

Диана Шурыгина, получившая скандальную известность после истории с ее изнасилованием на вечеринке, выпустила дебютную песню. Композицию она записала в дуэте с малоизвестным певцом.

Шурыгина вместе с исполнителем Сашей Актом записала уже четыре песни, сообщает Super.ru. Однако на суд зрителей пока представлена только одна — под названием «Полетели». «Ты снова смотришь на небо, гадая — быль или небыль, и вспоминая так жадно, о том, где был с ней, где не был», — гласит незамысловатый текст композиции. Сама Диана Шурыгина с восторгом рассказала о своем новом увлечении. «Ребят, раньше я никогда не думала и не мечтала о том, что буду стоять на сцене и, о боже, пеееть! В этом начинании меня поддерживает мой любимый и моя подруга Диана Бичарова. В общем я полетела, все у всех будет хорошо!», — написала она в своем telegram-канале.

Пользователи Сети не остались равнодушными к творчеству Шурыгиной и просто не смогли не высказаться. «Как это расслышать?», «Остановите землю и высадите их», «Выключите свет, они ползут на свет! Перекройте кран, из которого они все вытекают», «Кошмар и отрыжка», — попытка Дианы Шурыгиной проявить свои вокальные возможности не встретила не то что одобрения, но привела в ужас первых слушателей. «Нужно запретить этот позор законодательно», — категорично заявляют некоторые.

Напомним, Диана Шурыгина «прославилась» после своего участия в программе «Пусть говорят», где она обвинила в изнасиловании одного из своих знакомых. Осенью она вышла замуж за оператора с «Первого канала» Андрея Шлягина, а не так давно изъявила желание восстановить девственность, о чем сообщила опять же посредством телешоу.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров