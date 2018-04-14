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14 апреля 2018
13 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:43  14 апреля 2018 0

Свердловские депутаты померялись миллионами. Одни разбогатели в разы, другие зарабатывают меньше жен

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Самый большой доход среди депутатов Среднего Урала указал Лев КовпакФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Депутаты Госдумы РФ от Среднего Урала отчитались о своих доходах за 2017 год. В своих декларациях 13 парламентариев, помимо заработанных миллионов, указывали надувные лодки, «Запорожцы» и даже трансформаторные подстанции.

Самым богатым из свердловских депутатов нижней палаты парламента стал Лев Ковпак. Лидерство по величине задекларированных сумм он занимает уже второй год подряд. И если в декларации за 2016 год он указал доход в 35,6 млн, то теперь капитал парламентария составил больше 58 млн рублей. Кроме того, он является владельцем двух квартир, одного жилого дома, гаража, гаража-стоянки, машиноместа, а также нескольких земельных участков. При этом движимого имущества у парламентария не задекларировано.

Его коллега, бывший глава свердловского Минстроя Сергей Бидонько занял вторую строчку по доходам депутатов Среднего Урала. За 2017 год он серьезно приумножил свой заработок с 2,6 млн до 19,5 млн рублей. Депутат также владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, паркингом и одним кладовым помещением. Как и у Льва Ковпака, у Бидонько не указаны транспортные средства.

Круглый стол по беби-боксам в свердловском исполкоме ЕР. Екатеринбург, петров александр
Депутат Александр Петров указал в декларации «Запорожец» и 4,3 млн рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тройку лидеров замыкает Николай Езерский. В 2017 году он задекларировал 19,4 млн рублей против 16,9 млн в 2016 году. И если депутат свой доход увеличил, то его супруга заработала гораздо меньше — 1,3 млн рублей в 2017 году, против 5,5 млн рублей годом ранее. Езерский является владельцем двух жилых домов, одной квартиры и одного земельного участка. Также он задекларировал два автомобиля — Lexus LX 570 и Mercedes-Benz S 500. Парламентарий представляет Свердловскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Единоросс Максим Иванов задекларировал доход в 11,1 млн рублей, хотя годом ранее этот показатель был на уровне трех млн рублей. Он является совладельцем нежилого помещения в 654 кв. метра. Его супруга в свою очередь владеет землей, квартой и садовым домиком, а также двумя автомобилями.

Сергей Чепиков за 2017 года зарегистрировал 6,9 млн рублей против 3,9 млн рублей годом ранее. Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи владеет одним домом и одним нежилым помещением. Автомобиля у парламентария нет.

Член фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников указал, что доход за 2017-й год у него уменьшился до 5,2 млн рублей (в 2016 году было 6,6 млн). Он является совладельцем земельного участка, нескольких жилых домов, квартир, машиноместа и одного нежилого помещения. Кроме того, вместе со своей супругой он владеет автомобилем Lexus RX-350.

Депутатский форум в гордуме Екатеринбурга, альшевских андрей
Единоросс Андрей Альшевских указал в декларации баню и бассейн
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единоросс Андрей Альшевских задекларировал за 2017 год 4,6 млн рублей, годом ранее — три млн рублей. Его супруга в 2017 году заработала 3,3 млн рублей. Парламентарий указал, что владеет землей, жилым домом, баней и бассейном.

Его коллега Алексей Балыбердин рассказал в декларации о доходах 4,6 млн рублей за 2017-й, а годом ранее его доход составил 2,6 млн рублей. Кроме того, парламентарий владеет скромной квартирой площадью 63 кв. метра. Из движимого имущества депутат указал автомобиль Nissan X-Trail, а также надувную лодку Yukona-330 TS.

Почти вдвое приумножил свой доход Андрей Ветлужских. За 2017 год он указал 4,5 млн рублей, а годом ранее — было 2,5 млн рублей. Депутат владеет квартирой и гаражным боксом. Автомобилей у парламентария нет.

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Зелимхан Муцоев отметил в своей декларации о доходах, что его заработок упал с 4,5 млн рублей в 2016 года до 3,8 млн рублей в 2017 году. В документе депутат также указал четыре земельных участка, два жилых дома, один гостевой, один гараж и одну трансформаторную подстанцию. Кроме того, единоросс также отметил, что владеет автомобилем BMW 760i.

Зелимхан Муцоев, муцоев зелимхан
Парламентарий Зелимхан Муцоев задеклорировал трансформаторную подстанцию
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Доходы Александра Петрова с 2016 года до 2017-го снизились с 4,6 млн рублей до 4,3 млн рублей, соответственно. Однако доходы его супруги возросли с 660 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Член Комитета по охране здоровья указал в декларации, что владеет землей, жилым домом и квартирой. Из движимого имущества Петров указал «Ниву» и «Запорожец».

Либерал-демократ Данил Шилков задекларировал за 2017 год 7,8 млн рублей. В 2016 году эта цифра составляла три млн рублей. При этом супруга парламентария за 2017 года заработала немногим меньше мужа — 7,3 млн. Депутат указал в документах, что владеет двумя квартирами и двумя нежилыми помещениями. Из движимого имущества он записал автомобиль Volkswagen Touareg, мотоцикл КТМ 530 ЕХС, а также снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800. Шилков помимо Свердловской области представляет республику Дагестан и Пермский край.

Среди всех депутатов Госдумы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин заработал меньше всех. В декларации за 2017 год он указал 2,6 млн рублей. Из недвижимости парламентарий владеет одной квартирой, также являясь совладельцем другой. В бумагах он указал, что ездит на автомобиле Audi Q7. Ионин представляет в Госдуме Свердловскую область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Иван Шестак
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