В Москве приземлился самолет с частично разрушенным фюзеляжем

Поломка обнаружилась уже после приземления (фото архивное)
В московском аэропорту приземлился самолет с повреждённым фюзеляжем, сообщает РИА «Новости». Судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга.
Поломка была обнаружена в ходе полетного осмотра самолета. Выяснилось, что у него разрушено и частично отсутствует панель, которая соединяет фюзеляж с верхней частью левого крыла, пишет телеканал 360.
Сейчас специалисты проводят оценку состояния самолета, сообщает Life.ru. Подробности и причины инцидента станут известны позднее.