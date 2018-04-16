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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:41  16 апреля 2018 0

Американские эксперты сравнили «Абрамс» и Т-90

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, военная техника, танки, т-72
На Западе признают, что российские танки не уступают машинам стран НАТОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае гипотетического огневого контакта между основными танками армий России и США, все будет решать боевой опыт членов экипажа. К такому выводу пришли эксперты американского издания National Interest, сравнивая американский М1А2 «Абрамс» и российский Т-90.

Данные боевые машины во многом схожи, считают военные эксперты, однако у обеих есть и достоинства, и недостатки. Так, «Абрамс» более тяжелый, что дает его российскому сопернику преимущество в маневренности. При этом новейшие боеприпасы М829А4, входящие в комплект американского танка, способны пробивать броню Т-90М, в том числе и оснащенного активной системой защиты «Реликт». У Т-90 в боекомплекте бронебойные боеприпасы «Свинец», принятые на вооружение еще в 90-х годах ХХ века, однако российская машина может вести борьбу с бронированными целями при помощи противотанковых управляемых ракетных снарядов — у «Абрамса» такая возможность не предусмотрена. Кроме того на «Абрамсах» установлены более современные тепловизоры, а система активной защиты Trophy теоретически может перехватывать российские ПТУРы.

«В отличие от предыдущих поколений российских танков, у T-90M есть все приспособления, которые применяются на западе», — пишет издание. — Скорее всего, победа будет за тем танком, экипаж которого окажется более квалифицированным».

Отметим, М1А2 «Абрамс» был принят на вооружение ряда стран НАТО в 1980 году и с тех пор несколько раз подвергался серьезной модификации. Российский Т-90, по сути, является глубокой модернизацией танка Т-72Б.

Евгений Александров
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