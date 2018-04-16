СКР просит продлить арест главному налоговику Зауралья

В Курганский городской суд поступило ходатайство следствия о продлении меры содержания под стражей начальнику УФНС Зауралья Владимиру Рыжуку сроком на 23 суток. Об этом «URA.RU» сообщила помощник суда Наталья Иванищева. Суд примет решение по ходатайству 18 апреля.
Как ранее сообщало агентство, Владимир Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей. Ему также инкриминируют растрату имущества ведомства в крупном размере с использованием служебного положения. 24 февраля Курганский городской суд по ходатайству следствия избрал налоговику меру пресечения в виде ареста на два месяца. Облсуд отказался выпустить чиновника под залог в 2 млн рублей.
В суде Рыжук рассказал, кому «перешел» дорогу. Своей вины налоговик не признает. Наказание по инкриминируемым статьям может составить до 15 лет лишения свободы. Напомним, ранее Рыжук был заместителем руководителя управления ФНС по Тюменской области.