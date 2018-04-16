{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
14 апреля 2018
13 апреля 2018
12:00  16 апреля 2018 0

СКР просит продлить арест главному налоговику Зауралья

Апелляция по мере пресечения руководителю управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимиру Рыжуку. Курган , рыжук владимир
Следствие просит еще 23 суток в СИЗО для Владимира РыжукаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганский городской суд поступило ходатайство следствия о продлении меры содержания под стражей начальнику УФНС Зауралья Владимиру Рыжуку сроком на 23 суток. Об этом «URA.RU» сообщила помощник суда Наталья Иванищева. Суд примет решение по ходатайству 18 апреля.

Как ранее сообщало агентство, Владимир Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей. Ему также инкриминируют растрату имущества ведомства в крупном размере с использованием служебного положения. 24 февраля Курганский городской суд по ходатайству следствия избрал налоговику меру пресечения в виде ареста на два месяца. Облсуд отказался выпустить чиновника под залог в 2 млн рублей.

В суде Рыжук рассказал, кому «перешел» дорогу. Своей вины налоговик не признает. Наказание по инкриминируемым статьям может составить до 15 лет лишения свободы. Напомним, ранее Рыжук был заместителем руководителя управления ФНС по Тюменской области.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров