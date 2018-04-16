В Свердловской области ветеранам войны раздали миллионы рублей на жилье

Региональный Фонд жилищного строительства Свердловской области завершил выдачу уведомлений о праве ветеранов Великой Отечественной войны получить выплаты на строительство жилья. Каждому полагается по 1,5 миллиона рублей.
Всего уведомления были выданы 33 ветеранам и их вдовам. Как отмечают в Фонде, все они уже определились с будущим жильем и в ближайшее время планируют переехать. Ожидается, что это будет сделано до 9 мая. Выплаты производятся в рамках исполнения указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Всего на эти цели из регионального бюджета направляется 52,7 миллиона рублей.
Отмечается, что, благодаря указу президента, в общей сложности 6 тысяч участников войны и вдов, проживающих в Свердловской области, смогли улучшить свои жилищные условия. Помимо выплат, им предоставлялось также жилье по договорам социального найма.
Кроме того, продолжаются мероприятия по улучшению жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. В ближайшее время 82 ветерана и 17 инвалидов смогут получить единовременную денежную выплату в размере 790 тысяч рублей.