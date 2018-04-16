В отдаленном ямальском поселке досрочно сменили власть

В ямальском поселке досрочно сменили мэра
В поселке Приозерный в Надымском районе ЯНАО 15 апреля прошли досрочные выборы мэра. При населении поселка всего чуть более тысячи человек явка на выборах составила почти 78%, передает Ямальская избирательная комиссия.
По результатам голосования ожидаемо новым мэром стала представительница «Единой России» Елена Озерная. За нее проголосовало 75,95%. До этого она занимала должность начальника отдела общей политики и персонала поселковой администрации.
На втором месте оказался выдвиженец от ЛДПР Игорь Кошевой, собравший 13,55% голосов. Самовыдвиженец Евгения Шаповалова получила 7,91% голосов. Досрочные выборы главы поселка были назначены после ухода на пенсию мэра Николая Гавриленко.