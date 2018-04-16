В Кургане будут судить рецидивиста, который пытался зарезать бабушку и 17-летнюю девушку

16:01 16 апреля 2018 0

Нападавший орудовал ножом (архивное фото) Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Кургане будут судить 37-летнего местного жителя, который напал на пожилую женщину и ее внучку в поселке Рябково. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, сообщили в региональном СУ СКР.

Следствие подготовило доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за убийство.

Напомним, вечером 19 января 2018 года пьяный обвиняемый находился в доме малознакомых потерпевших. Из хулиганских побуждений, без видимого повода, он ударил ножом в шею и голову 17-летнюю девушку, а также в руки и голову — ее 57-летнюю бабушку, хозяйку дома. Несовершеннолетняя оказала активное сопротивление, вытолкнула злоумышленника из комнаты, закрыв дверь на замок, и вызвала скорую помощь. Забыв обуться, обвиняемый поспешно скрылся с места происшествия. На следующий день его задержала полиция, писало «URA.RU».