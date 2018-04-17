17:17 17 апреля 2018 0

В селе Мальцево ждут открытия детсада с бассейном Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несколько семей из сел Шадринского района готовятся переехать в новые благоустроенные частные дома в село Мальцево. Здесь при поддержке государства к концу года построят коттеджный поселок из 20 домов, детский сад с бассейном на 60 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс на 600 мест.

В Мальцево уже построили 12 благоустроенных домов из 20 запланированных. В числе первых новоселов стала многодетная семья Иониных, которые заехали в самый большой по площади дом (130 кв. метров) с участком в 17 соток. У каждого из пяти детей теперь есть своя комната в доме. Хозяйка Наталья радуется просторной теплой кухне и залу, планирует засадить двор цветами. Школа от поселка, по словам Натальи, находится в двух километрах, но с подвозом старших детей проблем нет — выручает школьный автобус. А младшие пока ждут открытия нового детсада.

Еще несколько месяцев назад дома выглядели так, а сейчас в них уже есть газ и отопление Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Здание детского сада готово на 99%», — рассказала «URA.RU» глава Мальцевского сельсовета Ирина Бахарева. Осталось провести благоустройство территории, закупить оборудование в помещения. Изюминкой учреждения станет бассейн (4 на 8 метров), где дошколята будут укреплять свое здоровье. Такого «ноу-хау» в селах области еще не было. Глава надеется, что работы завершатся к началу учебного года.

К строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, по словам Бахаревой, приступят в ближайшее время. Он будет включать футбольное поле, две беговые дорожки разной длинны, волейбольную и баскетбольную площадки, корт, теплые раздевалки, сборно-разборные трибуны на 600 мест. Параллельно в селе улучшается инфраструктура — дороги, уличное освещение. «Все это уже привело к тому, что отток населения из села прекратился», — говорит глава сельсовета. Сейчас в Мальцево проживает около 800 человек. Власти рассчитывают, что после открытия новых учреждений в село потянутся молодые семьи, вырастет рождаемость.

В детском саду будет работать бассейн Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новые дома и объекты в Мальцево строятся с 2016 года в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». За это время было освоено порядка 107 млн рублей из разных источников. Наиболее крупный работодатель села — компания «Агро-клевер», — помогает селянам обустраиваться. В апреле правительство области и район заключили договор о финансировании завершения строительства объектов: 32,5 млн рублей поступит из федерального бюджета, еще 11,5 млн рублей — из областного, уточнили «URA.RU» в департаменте АПК.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году предполагается задействовать порядка 600 млн рублей из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников. Деньги идут на строительство и ремонт дорог, водопроводов, газопроводов.