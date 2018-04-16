Восемь женщин стали жертвами уральского маньяка из МЧС

18:40 16 апреля 2018 1

Фалькин признался в восьми нападениях на женщин Фото: Алексей Фалькин, «ВК»

Завершилось следствие по делу бывшего работника МЧС, 35-летнего маньяка Алексея Фалькина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Он начал знакомиться с материалами дела, которые будут переданы в суд.

«Жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям «убийство», «покушение на убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «разбой», «умышленное уничтожение чужого имущества», «угроза убийством» и «надругательство над телом умершей», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ирина Вахрушева стала последней жертвой маньяка Фото: Ирина Вахрушева, «ВК»

По данным следствия, нападения на женщин Фалькин совершал в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и Нижнесергинском районе. В общей сложности жертвами маньяка стали восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девочки. После одного из изнасилований в 2012 году маньяка поймали. Он был уволен из МЧС, осужден, но уже через два года освободился из колонии. После этого нападения на женщин продолжились. Установлено, что три женщины были убиты: 20-летняя — в 2004 году, 43-летняя — в 2005 году и 30-летняя — в 2017-м. После последнего убийства Фалькин и попался.

Ранее «URA.RU» сообщало об аресте в апреле 2017 года бывшего сотрудника МЧС Фалькина. Он признался в изнасиловании и убийстве 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. 15 апреля женщина пошла в гости к подруге в соседний дом. Фалькин напал на женщину прямо во дворе, после чего вывез труп в лес и закопал. Его поймали спустя три дня, и он показал место, где спрятал тело. По словам маньяка, он специально приезжал из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, чтобы охотиться на женщин. СКР обращалось за помощью к гражданам, чтобы они сообщили о других жертвах Фалькина.