{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:40  16 апреля 2018 1

Восемь женщин стали жертвами уральского маньяка из МЧС

Фалькин признался в восьми нападениях на женщинФото: Алексей Фалькин, «ВК»

Завершилось следствие по делу бывшего работника МЧС, 35-летнего маньяка Алексея Фалькина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Он начал знакомиться с материалами дела, которые будут переданы в суд.

«Жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение по статьям «убийство», «покушение на убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «разбой», «умышленное уничтожение чужого имущества», «угроза убийством» и «надругательство над телом умершей», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ирина Вахрушева стала последней жертвой маньяка
Фото: Ирина Вахрушева, «ВК»

По данным следствия, нападения на женщин Фалькин совершал в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и Нижнесергинском районе. В общей сложности жертвами маньяка стали восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девочки. После одного из изнасилований в 2012 году маньяка поймали. Он был уволен из МЧС, осужден, но уже через два года освободился из колонии. После этого нападения на женщин продолжились. Установлено, что три женщины были убиты: 20-летняя — в 2004 году, 43-летняя — в 2005 году и 30-летняя — в 2017-м. После последнего убийства Фалькин и попался.

Ранее «URA.RU» сообщало об аресте в апреле 2017 года бывшего сотрудника МЧС Фалькина. Он признался в изнасиловании и убийстве 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. 15 апреля женщина пошла в гости к подруге в соседний дом. Фалькин напал на женщину прямо во дворе, после чего вывез труп в лес и закопал. Его поймали спустя три дня, и он показал место, где спрятал тело. По словам маньяка, он специально приезжал из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, чтобы охотиться на женщин. СКР обращалось за помощью к гражданам, чтобы они сообщили о других жертвах Фалькина.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров