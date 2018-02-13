13:46 13 февраля 2018 2

После первого ареста Фалькина уволили из МЧС Фото: страница Алексея Фалькина в «ОК»

Следователи просят откликнуться женщин — жертв 35-летнего жителя Екатеринбурга Алексея Фалькина. В ходе расследования возбужденного в отношении него уголовного дела по одному преступлению выяснилась причастность Фалькина к иным возможным преступлениям сексуального характера.

«Речь идет о преступлениях, совершенных в период с 2004 по 2008 год на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, в том числе в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны», — рассказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

«URA.RU» сообщало о задержании и аресте в апреле 2017 года бывшего сотрудника МЧС Алексея Фалькина. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. 15 апреля женщина пошла в гости к подруге в соседний дом. Фалькин напал на женщину прямо во дворе дома, после чего вывез труп в лес и закопал. Его поймали спустя три дня, и он показал место, где спрятал тело. По словам маньяка, он специально приезжал из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, чтобы охотиться на женщин. Ранее он изнасиловал учительницу из Березовского, был пойман, но получил всего два года колонии. После этого его уволили из МЧС, от него, забрав детей, ушла жена. Сразу после ареста Фалькин признался в восьми эпизодах нападений на женщин, но за минувший год всплыли новые преступления.