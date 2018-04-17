Первый канал запускает шоу для пенсионеров

08:45 17 апреля 2018 0

В отдельном вокальном проекте смогут участвовать пожилые люди Фото: шоу «Голос», Instagram

Первый канал объявил о начале кастинга на проекты «Голос» и «Голос 60+». Теперь в популярном вокальном шоу будут участвовать и люди старшего возраста.

В сообщении телеканала в Instagram говорится о старте приема анкет на новый, седьмой сезон шоу. «Сцене любые возрасты покорны. И осуществить мечту никогда не поздно! Открываем новый проект „Голос60“ для участников 60+», — канал также объявил о грядущем запуске вокального конкурса для возрастных участников. Никакие подробности о его ведущем или составе жюри пока не раскрываются.

Зрители на новую идею Первого канала отреагировали с энтузиазмом, а кто-то с иронией. «Мне очень нравится! Ведь возраста не существует, есть только восприятие себя! Уверена, что в 60 все в самом разгаре! Отличная идея, будем следить», «Ну да, пожилым сейчас только хайп нужен и известность», — написали они в ответ на неожиданную новость. Некоторые уже начали делать предположения о том, кто будет судить участников. «А в жюри, вероятно, будут родители наставников — например, отец Агутина или мать Пелагеи», — высказалась одна из поклонниц шоу. Некоторые надеются, что вести проект будет Дмитрий Нагиев.