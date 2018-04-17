{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:45  17 апреля 2018 0

Первый канал запускает шоу для пенсионеров

В отдельном вокальном проекте смогут участвовать пожилые людиФото: шоу «Голос», Instagram

Первый канал объявил о начале кастинга на проекты «Голос» и «Голос 60+». Теперь в популярном вокальном шоу будут участвовать и люди старшего возраста.

В сообщении телеканала в Instagram говорится о старте приема анкет на новый, седьмой сезон шоу. «Сцене любые возрасты покорны. И осуществить мечту никогда не поздно! Открываем новый проект „Голос60“ для участников 60+», — канал также объявил о грядущем запуске вокального конкурса для возрастных участников. Никакие подробности о его ведущем или составе жюри пока не раскрываются.

Зрители на новую идею Первого канала отреагировали с энтузиазмом, а кто-то с иронией. «Мне очень нравится! Ведь возраста не существует, есть только восприятие себя! Уверена, что в 60 все в самом разгаре! Отличная идея, будем следить», «Ну да, пожилым сейчас только хайп нужен и известность», — написали они в ответ на неожиданную новость. Некоторые уже начали делать предположения о том, кто будет судить участников. «А в жюри, вероятно, будут родители наставников — например, отец Агутина или мать Пелагеи», — высказалась одна из поклонниц шоу. Некоторые надеются, что вести проект будет Дмитрий Нагиев.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров