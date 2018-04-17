11:26 17 апреля 2018 0

После побоища вся казарма оказалась разгромлена Фото: «URA.RU»

В екатеринбургском гарнизонном суде вынесен приговор 24-летнему Ондару Эртежи, контрактнику из 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО. Судья пришел к выводу, что именно Эртежи стал зачинщиком массовой драки, в которой приняли участие почти полторы сотни человек.

«Эртежи признан виновным по статьям «нанесение побоев или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы» и «нарушение уставных правил, повлекшие тяжкие последствия», — сообщил «URA.RU» Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ.

Ондар — преподаватель университета — из-за низкой зарплаты был вынужден пойти в армию Фото: Эртежи Ондар, «ВК»

Следствие установило, что массовая драка началась с того, что Ондару Эртежи не понравилось замечание командира 4-й роты капитана Ахтямова убрать кроссовки. В ответ Эртежи разбил офицеру голову дужкой от кровати. Рядовой Александр Козырев бросился на помощь командиру, но Эртежи избил и его. Впоследствии Ахтямову и Козыреву пришлось длительное время лечиться в госпитале.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что кровавое побоище в казарме 473-го окружного учебного центра подготовки младших специалистов (в/ч 31612) произошло 1 августа 2017 года после отбоя. В одной казарме ночевали 70 контрактников из Тувы, приехавших на Урал на курсы выживания, и контрактники из местного гарнизона. После того, как Эртежи избил командира, в массовую драку кинулись все, кто находился в казарме. По свидетельству очевидцев, тувинцы были вооружены заточками, однако позже этот факт не фигурировал в материалах дела. Всего в побоище приняли участие около полутора сотен челочек. В результате медицинская помощь потребовалась 15 еланским контрактникам. В казарме оказались разбиты мебель и окна.

Решением суда Эртежи приговорен к трем годам колонии общего режима. Кроме того, Эртежи должен заплатить государству 84 тысячи рублей и 15 тысяч потерпевшим. Сам Эртежи свою вину так и не признал. Известно, что он с отличием окончил экономический факультет Тувинского государственного университета, после учебы остался в вузе преподавать. Но Ондар женился, родилась дочь, и из-за очень маленькой зарплаты преподавателя он был вынужден уволиться с работы и пойти служить в армию по контракту.

После драки пол залит кровью Фото: «URA.RU»

Раковины тоже пошли в ход во время драки Фото: «URA.RU»

В казарме повыбивали все окна Фото: «URA.RU»