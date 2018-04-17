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Главные новости Пермского края
11:29  17 апреля 2018 0

В Прикамье сменится главный прокурор

Випы. Пермь, вадим антипов, прокурор пермского края
Вадим Антипов должен был проработать в Прикамье до 2020 годаФото: Василий Заболотных © URA.RU

В Пермском крае сменится главный прокурор. Это следует из проекта постановления законодательного собрания за подписью спикера Валерия Сухих.

Документ о согласовании на должность нового прокурора поступил в заксобрание региона в понедельник, 16 апреля. В тексте проекта говорится, что депутатам предлагают утвердить на должность Андрея Юмшанова из управления генпрокуратуры ПФО. Сейчас пост прокурора края занимает Вадим Антипов, который также до переезда в Прикамье работал начальником управления генпрокуратуры ПФО.

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Собеседник «URA.RU» в прокуратуре края сказал корреспонденту агентства, что в ведомстве ожидали перестановок, так как в Нижнем Новгороде «большие проблемы с чиновниками», и там «нужен опытный и сильный прокурор». По информации собеседника, Вадима Антипова долго уговаривали переехать туда.

«[За годы работы Вадима Антипова в Пермском крае] волокита по уголовным делам и материалам сокращена сильно, — поделился источник. — Раньше решение о возбуждении дела в срок трое суток принималось только по 20% сообщений, сейчас — по 70%. Незаконные рубки леса и ущерб от этого сокращен в десятки раз. Также Вадим Антипов наладил своевременную оплату контрактов подрядчикам. Ведь когда сроки нарушались, страдал бизнес. Сейчас такие проблемы с задержками выплат — единичные случаи».

В пресс-службе прокуратуры Пермского края сказали «URA.RU», что законодательное собрание может только согласовать или не согласовать кандидатуру нового прокурора, а все перестановки утверждают в Москве, но пока никаких распоряжений вышестоящего руководства в Пермский край не поступало. Поэтому Вадим Антипов продолжает руководить краевой прокуратурой. Постановление о согласовании на должность Андрея Юмшанова депутаты рассмотрят 19 апреля на пленарном заседании.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
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