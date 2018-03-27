Пермских генералов и топовых судей готовят к большой «зачистке»

16:29 27 марта 2018 0

В Прикамье началось «омоложение» кадров, о котором в кулуарах шептались с прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время руководитель пермского следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Марина Заббарова уйдет в отставку. В этом не сомневаются источники «URA.RU». Известия о ее скорой замене пришли сразу после приезда в Пермь нового главного федерального инспектора (ГФИ) Сергея Половникова. Осведомленные наблюдатели обещают продолжение «зачистки», которая коснется и силовиков, и судей, и даже налоговой.

Алексей Сердюков уже проявил себя жестким руководителем Фото с сайта СУ СК РФ по Пермскому краю

Источник агентства сообщил, что у Марины Заббаровой истекает срок контракта. Новым потенциальным руководителем СУ СК называют заместителя Заббаровой — легендарного следователя Алексея Сердюкова. Он известен расследованием неудавшихся терактов в Москве в 2010 году, уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова, покушения на убийство журналиста Олега Кашина). Сейчас Заббарова находится в очередном отпуске. Получить официальный комментарий в региональном СУ СКР пока не удалось.

Как рассказал источник в следственном комитете, за три месяца работы в Перми Сердюков успел проявить себя как активный и жесткий руководитель. «Он часто совершает визиты в следственные отделы и отчитывает лично следователей», — объяснил собеседник. Также, по словам источника, Алексей Сердюков требует от следователей более быстрого ведения дел. Некоторые сетуют, что подобное ускорение иногда негативно складывается на качестве работы.

Разговоры о вероятной и скорой отставке Заббаровой возникли еще в конце прошлого года. В январе «URA.RU» рассказывало о ряде уголовных дел, «прогремевших» на федеральном уровне. Все они имеют общую особенность: пострадавшие либо осужденные крайне возмущены результатами работы следователей и указывают на бесполезность обращений к руководителю пермского СУ СК.

Интересно, с какими задачами приехал Сергей Половников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Ожидаемая замена вызывает дополнительный интерес потому, что накануне в Пермь прибыл новый куратор силового блока — федеральный инспектор (ГФИ) — Сергей Половников. Последний работал в Нижнем Новгороде рядом с самим полномочным представителем президента в Приволжье Михаилом Бабичем. Новый ГФИ пока фигура абсолютно непонятная для пермской тусовки. Тем сильнее к нему присматриваются, сообщает наблюдатель: есть пример прежнего ГФИ Игоря Цветкова, ставшего очень влиятельным и заметным за короткое время.

Источник, близкий к властям региона, сообщил, что сейчас в Прикамье ожидается замена еще ряда руководителей. Инициатива исходит от «федералов». Речь о председателе краевого суда Владимире Вельянинове (занимает должность с 2007 года, срок его полномочий истекает в 2019 году), руководителе Арбитражного суда Прикамья Виталии Фофанове (с 2007 года, срок полномочий истекает в этом году), главе регионального управления налоговой службы Лидии Струговой (с 2010 года), начальнике регионального главка МВД Викторе Кошелеве (с 2014 года).

Олег Чиркунов сумел сделать так, что силовики и суды не мешали ему работать Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Все они кроме Кошелева получили ключевые должности в период работы губернатором Олега Чиркунова, когда позиции главы региона были достаточно крепкими. Поэтому в политических кругах Прикамья вспоминают об опыте работы Чиркунова в КГБ и рассуждают, что главе региона удалось выстроить удобную систему: силовики, суды и прокуратура взаимодействовали друг с другом и при этом не создавали серьезных проблем властям.

Этой системе удалось «выжить» и после смены губернатора в 2012 году. Относительной удачей «варяга» Виктора Басаргина стала смена руководства главка МВД и прокуратуры: Юрия Валяева и Александра Белых (старший брат бывшего губернатора Кировской области) сменили соответственно Виктор Кошелев и Вадим Антипов, прибывшие из других регионов. Но новички оставили на работе заместителей своих предшественников, с которыми успешно продолжает контактировать старая пермская политическая элита, считает авторитетный источник «URA.RU». Реальный переворот произошел только в территориальном управлении Росимущества — со скандалом в октябре 2015 года руководящий пост покинула Галина Постаногова (а в прошлом году в отношении нее ФСБ возбудила уголовное дело) — по сегодняшний день пост занимает близкий к команде Басаргина Денис Молодых.

Как раз «варягу» Виктору Басаргину ставили задачу ослабить силовую команду Чиркунова, полагает лидер движения «Выбор» Константин Окунев, один из главных противников экс-губернатора. «Одна из установок была — зачистить „поляну“, но ничего не вышло. Басаргин оказался слишком слабой и уязвимой фигурой. Чиркунов и его соратники начали заниматься политикой еще в 90-е годы — обросли связями, расставили везде своих людей. Поэтому в Пермском крае и продолжает работать созданная ими система взаимодействия с силовиками, судами и чиновниками, представляющими федеральные структуры».

Собеседник в правоохранительных органах говорит, что сейчас у «федералов» появилась возможность провести «зачистку» в Прикамье под видом омоложения кадров: «Речь о возрастных руководителях, которых можно проводить на пенсию. Не все из них являются раздражителями для своего федерального начальства — зачастую гораздо больше вопросов возникает к их заместителям. Но дальше разбираться будет уже новое руководство.

К действующему губернатору эти процессы отношения не имеют, но можно говорить о том, что схемы взаимодействия, созданные при Чиркунове, начали разрушаться».

«Исход» фактически начался в октябре прошлого года. Тогда были прекращены полномочия председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Виктора Цодиковича (занимал должность с 2005 года).