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Главные новости Пермского края
16:29  27 марта 2018 0

Пермских генералов и топовых судей готовят к большой «зачистке»

Разбивать клуб силовиков начали с главного следователя Прикамья. Какие будут последствия
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
Следственный комитет прессконференция. Чернятьев Денис. Челябинск., генерал, погон
В Прикамье началось «омоложение» кадров, о котором в кулуарах шептались с прошлого годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время руководитель пермского следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Марина Заббарова уйдет в отставку. В этом не сомневаются источники «URA.RU». Известия о ее скорой замене пришли сразу после приезда в Пермь нового главного федерального инспектора (ГФИ) Сергея Половникова. Осведомленные наблюдатели обещают продолжение «зачистки», которая коснется и силовиков, и судей, и даже налоговой.

Алексей Сердюков уже проявил себя жестким руководителем
Фото с сайта СУ СК РФ по Пермскому краю

Источник агентства сообщил, что у Марины Заббаровой истекает срок контракта. Новым потенциальным руководителем СУ СК называют заместителя Заббаровой — легендарного следователя Алексея Сердюкова. Он известен расследованием неудавшихся терактов в Москве в 2010 году, уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова, покушения на убийство журналиста Олега Кашина). Сейчас Заббарова находится в очередном отпуске. Получить официальный комментарий в региональном СУ СКР пока не удалось.

Как рассказал источник в следственном комитете, за три месяца работы в Перми Сердюков успел проявить себя как активный и жесткий руководитель. «Он часто совершает визиты в следственные отделы и отчитывает лично следователей», — объяснил собеседник. Также, по словам источника, Алексей Сердюков требует от следователей более быстрого ведения дел. Некоторые сетуют, что подобное ускорение иногда негативно складывается на качестве работы.

Разговоры о вероятной и скорой отставке Заббаровой возникли еще в конце прошлого года. В январе «URA.RU» рассказывало о ряде уголовных дел, «прогремевших» на федеральном уровне. Все они имеют общую особенность: пострадавшие либо осужденные крайне возмущены результатами работы следователей и указывают на бесполезность обращений к руководителю пермского СУ СК.

Новый ГФИ по Пермскому краю. Пермь. , половников сергей
Интересно, с какими задачами приехал Сергей Половников
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Ожидаемая замена вызывает дополнительный интерес потому, что накануне в Пермь прибыл новый куратор силового блока — федеральный инспектор (ГФИ) — Сергей Половников. Последний работал в Нижнем Новгороде рядом с самим полномочным представителем президента в Приволжье Михаилом Бабичем. Новый ГФИ пока фигура абсолютно непонятная для пермской тусовки. Тем сильнее к нему присматриваются, сообщает наблюдатель: есть пример прежнего ГФИ Игоря Цветкова, ставшего очень влиятельным и заметным за короткое время.

Источник, близкий к властям региона, сообщил, что сейчас в Прикамье ожидается замена еще ряда руководителей. Инициатива исходит от «федералов». Речь о председателе краевого суда Владимире Вельянинове (занимает должность с 2007 года, срок его полномочий истекает в 2019 году), руководителе Арбитражного суда Прикамья Виталии Фофанове (с 2007 года, срок полномочий истекает в этом году), главе регионального управления налоговой службы Лидии Струговой (с 2010 года), начальнике регионального главка МВД Викторе Кошелеве (с 2014 года).

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, чиркунов олег
Олег Чиркунов сумел сделать так, что силовики и суды не мешали ему работать
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Все они кроме Кошелева получили ключевые должности в период работы губернатором Олега Чиркунова, когда позиции главы региона были достаточно крепкими. Поэтому в политических кругах Прикамья вспоминают об опыте работы Чиркунова в КГБ и рассуждают, что главе региона удалось выстроить удобную систему: силовики, суды и прокуратура взаимодействовали друг с другом и при этом не создавали серьезных проблем властям.

Этой системе удалось «выжить» и после смены губернатора в 2012 году. Относительной удачей «варяга» Виктора Басаргина стала смена руководства главка МВД и прокуратуры: Юрия Валяева и Александра Белых (старший брат бывшего губернатора Кировской области) сменили соответственно Виктор Кошелев и Вадим Антипов, прибывшие из других регионов. Но новички оставили на работе заместителей своих предшественников, с которыми успешно продолжает контактировать старая пермская политическая элита, считает авторитетный источник «URA.RU». Реальный переворот произошел только в территориальном управлении Росимущества — со скандалом в октябре 2015 года руководящий пост покинула Галина Постаногова (а в прошлом году в отношении нее ФСБ возбудила уголовное дело) — по сегодняшний день пост занимает близкий к команде Басаргина Денис Молодых.

Как раз «варягу» Виктору Басаргину ставили задачу ослабить силовую команду Чиркунова, полагает лидер движения «Выбор» Константин Окунев, один из главных противников экс-губернатора. «Одна из установок была — зачистить „поляну“, но ничего не вышло. Басаргин оказался слишком слабой и уязвимой фигурой. Чиркунов и его соратники начали заниматься политикой еще в 90-е годы — обросли связями, расставили везде своих людей. Поэтому в Пермском крае и продолжает работать созданная ими система взаимодействия с силовиками, судами и чиновниками, представляющими федеральные структуры».

Собеседник в правоохранительных органах говорит, что сейчас у «федералов» появилась возможность провести «зачистку» в Прикамье под видом омоложения кадров: «Речь о возрастных руководителях, которых можно проводить на пенсию. Не все из них являются раздражителями для своего федерального начальства — зачастую гораздо больше вопросов возникает к их заместителям. Но дальше разбираться будет уже новое руководство.

К действующему губернатору эти процессы отношения не имеют, но можно говорить о том, что схемы взаимодействия, созданные при Чиркунове, начали разрушаться».

«Исход» фактически начался в октябре прошлого года. Тогда были прекращены полномочия председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Виктора Цодиковича (занимал должность с 2005 года).

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