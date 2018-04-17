{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
15:06  17 апреля 2018 0

Бывший участник «Дома-2» рассказал о сексе с 72-летней женой. «Челюсть не вынимает»

Пара поженилась на площадке «Дома-2»ФОТО: Гоген Солнцев, Instagram

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» фрик Гоген Солнцев рассказал о том, как проходит медовый месяц с супругой Екатериной Терешкович, которая его вдвое старше. Законная жена не перестает удивлять его в постели, она дает фору молодым девушкам, признался новоявленный муж.

37-летний Гоген рассказал, что по сравнению с 72-летней Екатериной у него небольшой сексуальный опыт. При этом он подробно описал первый интим пары, который случился после бокала вина в ресторане. «Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Тем более что зубы у нее свои, челюсть она во время утех не вынимает», — заверил фрик. Солнцев добавил, что супруга в сексе придерживается консервативных взглядов, но «старается соответствовать» мужу. «Она понимает, что у меня выходящая за рамки общепринятых норм репутация», — пояснил Солнцев изданию «Собеседник».

Накануне стало известно, что шоумен Солнцев сочетался браком с Терешкович на площадке проекта «Дом-2». На необычной свадьбе пела скандально известная Диана Шурыгина, напоминает «Утро.ру». Ранее парочка отдыхала на курорте. На их «похабные стоны» жаловались соседи по отелю. «Стены тряслись от воя, стона и криков!» — цитирует недовольных портал «Дни.ру».

Другой бывший участник «Дома-2», Рустам Солнцев, попросил незнакомую женщину родить ему ребенка. Он объявил о поиске суррогатной матери и пояснил, что не собирается искать себе пару, пишет «Федеральное агентство новостей».

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров