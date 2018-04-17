15:06 17 апреля 2018 0

Пара поженилась на площадке «Дома-2» ФОТО: Гоген Солнцев, Instagram

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» фрик Гоген Солнцев рассказал о том, как проходит медовый месяц с супругой Екатериной Терешкович, которая его вдвое старше. Законная жена не перестает удивлять его в постели, она дает фору молодым девушкам, признался новоявленный муж.

37-летний Гоген рассказал, что по сравнению с 72-летней Екатериной у него небольшой сексуальный опыт. При этом он подробно описал первый интим пары, который случился после бокала вина в ресторане. «Никакого стеснения мы не испытывали. Тогда я понял, что в сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками. Тем более что зубы у нее свои, челюсть она во время утех не вынимает», — заверил фрик. Солнцев добавил, что супруга в сексе придерживается консервативных взглядов, но «старается соответствовать» мужу. «Она понимает, что у меня выходящая за рамки общепринятых норм репутация», — пояснил Солнцев изданию «Собеседник».

Накануне стало известно, что шоумен Солнцев сочетался браком с Терешкович на площадке проекта «Дом-2». На необычной свадьбе пела скандально известная Диана Шурыгина, напоминает «Утро.ру». Ранее парочка отдыхала на курорте. На их «похабные стоны» жаловались соседи по отелю. «Стены тряслись от воя, стона и криков!» — цитирует недовольных портал «Дни.ру».

Другой бывший участник «Дома-2», Рустам Солнцев, попросил незнакомую женщину родить ему ребенка. Он объявил о поиске суррогатной матери и пояснил, что не собирается искать себе пару, пишет «Федеральное агентство новостей».