Цены кусаются, но еще можно успеть: сколько стоит снять квартиру на новогодние праздники в Екатеринбурге

Квартиры для новогодних посиделок еще можно арендовать Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге из-за приближающихся новогодних праздников цены на посуточную аренду квартир постепенно начали расти. Но рынок посуточной аренды демонстрирует разнообразие предложений — от бюджетных до премиальных. Объявления появились на сайте «Авито» и «Циане».

Хозяева жилья реагируют на повышенный спрос, корректируя цены в зависимости от района, типа жилья и близости к центральным праздничным локациям. Так, на «Циане» можно найти различные варианты посуточной аренды: студия площадью 15 квадратных метров в районе Южного автовокзала доступна за 1100 рублей в сутки, однокомнатные квартиры (например, в районе Ботаники) начинаются от 2400 рублей, двухкомнатные квартиры (в районе Южного автовокзала) — от 2300 рублей.

Однако есть и более дорогостоящие варианты. Например, апартаменты-студия обойдутся в 13 920 рублей в сутки. А если хочется снять квартиру в центре Екатеринбурга, то нужно быть готовым к еще более высоким ценам — от 9900 рублей за сутки.

Продолжение после рекламы

На «Авито» также представлено множество вариантов. Минимально студию в Юго-Западном районе можно снять за 1800 за одну ночь. Однокомнатная квартира на Эльмаше обойдется в 2800 рублей, двухкомнатная и трехкомнатная на Уралмаше — 3500 рублей. Если есть желание снять квартиру поближе к центру, где проходят новогодние гуляния, то придется выложить денег намного больше: двухкомнатная квартира за ЖК «Палладиум» стоит в праздник 40 тысяч рублей.