Общество

ЖКХ и Городская среда

Более сорока домов снесут в районе школы № 50 в Кургане под многоэтажки. Карта

19 ноября 2025 в 08:45
В Кургане в районе школы № 50 снесут более 40 частных домов под КРТ

В Кургане в районе школы № 50 снесут более 40 частных домов под КРТ

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане власти ищут застройщика, который выкупит землю с десятками домов под снос в районе школы № 50. На их месте планируется возведение многоэтажных и среднеэтажных жилых зданий. Территорию под КРТ оценили в 64 миллиона рублей. Об этом сообщается в аукционной документации.

«Право на заключение договора о КРТ жилой застройки в границах улиц: Бурова-Петрова, Советская, Василия Блюхера, Максима Горького, Односторонка и Карла Маркса. Начальная цена: 64 043 000 рублей», — указано в документации.

В рамках комплексной застройки под снос попадут более 40 частных домов, которые расположены на восьми улицах. Площадь всего участка составляет более 37 тысяч квадратных метров. КРТ предусматривает создание новой жилой застройки с необходимой инфраструктурой. Согласно проекту, на этих территориях разрешено среднеэтажное (до 8 этажей) и высотное (до 25 этажей) строительство жилых домов. Реализовать проект планируют в течение 10 лет с даты вступления договора в силу. Заявки на выкуп данной земли администрация будет принимать до 8 декабря этого года. 

Ранее сообщалось о планах построить новые жилые районы в границах улиц Бурова-Петрова и Омская, а также в районе Дзержинского кольца. В рамках этих проектов также предусмотрен снос жилых домов и создание необходимой инфраструктуры.

Участок под КРТ в границах улиц Бурова-Петрова, Советская, Василия Блюхера, Максима Горького, Односторонка, Карла Маркса в Кургане

Фото: Администрация города Кургана

Материал из сюжета:

Комплексная застройка в Курганской области

Комментарии (1)
  • Курганец
    19 ноября 2025 09:43
    Высоковольтную линию тоже уберут? Или прямо рядом с ней будут строить?
