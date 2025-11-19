Более сорока домов снесут в районе школы № 50 в Кургане под многоэтажки. Карта
В Кургане в районе школы № 50 снесут более 40 частных домов под КРТ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане власти ищут застройщика, который выкупит землю с десятками домов под снос в районе школы № 50. На их месте планируется возведение многоэтажных и среднеэтажных жилых зданий. Территорию под КРТ оценили в 64 миллиона рублей. Об этом сообщается в аукционной документации.
«Право на заключение договора о КРТ жилой застройки в границах улиц: Бурова-Петрова, Советская, Василия Блюхера, Максима Горького, Односторонка и Карла Маркса. Начальная цена: 64 043 000 рублей», — указано в документации.
В рамках комплексной застройки под снос попадут более 40 частных домов, которые расположены на восьми улицах. Площадь всего участка составляет более 37 тысяч квадратных метров. КРТ предусматривает создание новой жилой застройки с необходимой инфраструктурой. Согласно проекту, на этих территориях разрешено среднеэтажное (до 8 этажей) и высотное (до 25 этажей) строительство жилых домов. Реализовать проект планируют в течение 10 лет с даты вступления договора в силу. Заявки на выкуп данной земли администрация будет принимать до 8 декабря этого года.
Ранее сообщалось о планах построить новые жилые районы в границах улиц Бурова-Петрова и Омская, а также в районе Дзержинского кольца. В рамках этих проектов также предусмотрен снос жилых домов и создание необходимой инфраструктуры.
Участок под КРТ в границах улиц Бурова-Петрова, Советская, Василия Блюхера, Максима Горького, Односторонка, Карла Маркса в Кургане
Фото: Администрация города Кургана
Материал из сюжета:Комплексная застройка в Курганской области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Курганец19 ноября 2025 09:43Высоковольтную линию тоже уберут? Или прямо рядом с ней будут строить?