Нужны ли платные парковки и восьмой район: что думает спикер гордумы о будущем Челябинска

Появится ли в Челябинске новый район. Когда в мегаполисе заработают платные парковки и каких цен ждать автомобилистам. Какие кары грозят прогульщикам и политическим перебежчикам в гордуме. Что ждет жителей поселков Западный и Пригородный, из Сосновского района «переехавших» в столицу региона. Об этом корреспонденты URA.RU беседовал с председателем городской думы Сергеем Буяковым.

— Довольно широко разошлась новость об изменениях в регламенте думы, направленных на повышение дисциплины депутатов. С чем это связано и какие меры в этом направлении будут приниматься еще?

— Есть федеральный закон, который регулирует деятельность органов муниципальной власти. В том числе и применительно к переходу депутатов из фракции во фракцию. Если ты избрался от конкретной политической силы — будь добр работать в рамках своей партийной фракции. В этом смысле мы действуем строго в соответствии с федеральным законодательством.

Что касается неформальной части вопросов дисциплины… Если ты представляешь интересы города с более чем миллионным населением, ты обязан выполнять свою работу от и до. От встреч с гражданами до принятия нормативно-правовых актов, для чего нужно работать и в составах комиссий, и на заседаниях городской думы. Люди ведь не зря спрашивают: «А что именно вы там принимаете, для чего это нужно?»

Вспоминаю, как после избрания в заксобрание области нас пригласил спикер, Владимир Викторович Мякуш. И сказал: это ваша прямая обязанность, как хотите, но будьте добры найти время в своем графике для работы в ЗСО. Я не пропустил ни одного заседания и намерен быть столь же требователен к коллегам. С каждым пропустившим заседание коллегой я стараюсь говорить на эту тему отдельно.

Если тебя избрали люди, все остальные вопросы, связанные с другой работой, с отпусками и прочим на фоне этого должны отойти на второй план. Не получается? Сдай мандат, пусть придет тот, кто будет работать с полной отдачей. Я не беру, разумеется, экстраординарные случаи, проблемы со здоровьем и тому подобное — все это обновленным регламентом предусмотрено.

— Сейчас в Челябинске запущен процесс организации платных парковок. Которые давно уже существуют в большинстве городов-миллионников: Перми, Самаре, соседнем Екатеринбурге. Я знаю, и сама тема, и сроки нововведений активно обсуждались депутатами. В итоге вопрос сместился на 2026 год. Как все будет происходить и как дума намерена контролировать запуск этой системы.

— В Челябинске эти разговоры шли года этак с 2017 или 2018-го. Я понимаю людей, которые недовольны. Я сам здесь живу, езжу за рулем. Но регулярно, как и многие другие, испытываю раздражение и в том случае, когда надо куда-то срочно попасть — а припарковаться невозможно.

У нас, под окнами администрации и думы, целая площадь в рабочее время заставлена автомобилями с самого утра. Если кому-то надо в течение дня приехать и подать обращение или заявление — как ему быть? Платные паркинги — это ведь и о комфорте горожан. Тех, кому нужно попасть в то или иное учреждение, в больницу, взять справку у врача или сдать анализы. Но машин сейчас намного больше, чем парковочных мест — особенно в центре города. Эту тему и наши предшественники обсуждали, и на региональном уровне. Теперь все перешло в практическую плоскость: в следующем году начнется тестовая эксплуатация платных парковок, а летом система должна заработать в центре Челябинска.

— Будет ли отличаться цена парковки от существующих в других городах?

— Обсуждали ориентировочный норматив в 30-40 рублей. При этом речь идет о рабочем времени в будние дни, с 08:00 до 20:00. У наших соседей больше — рублей 50-60 за час. Про Москву, где в некоторых местах доходит и до 300 рублей за час, даже не говорим.

Плюс к тому, вместе с коллегами из исполнительных органов рассматриваем возможность расширения перечня льготных категорий, которые смогут пользоваться паркингами по сниженным ценам или вообще бесплатно. Это, к примеру, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий. Возможно, список льготников будет шире, мы изучаем опыт других городов и в этом плане готовы обсуждать тему гибко и открыто.

— На днях с вами ездили по объектам благоустройства. Вы сказали, что из года в год таких объектов, в том числе по программе инициативного бюджетирования, становится все больше — люди вовлекаются в процесс. Какие проекты уже в этом году реализованы, какие поданы на следующий год.

— Почему важно, чтобы люди были вовлечены в этот процесс? Потому что часто бывает, что из благих побуждений власти совместно с депутатами благоустраивают ту или иную территорию. А местные жители по итогу недовольны: они хотели, условно, лавочку поставить не туда, а вот сюда — где не дует и все привыкли сидеть.

Поэтому программа инициативного бюджетирования предусматривает участие в процессе не менее, чем 10 местных жителей. Той самой инициативной группы, которая должна прийти к консенсусу, где какая лавочка должна стоять (условно). Или скамейки вообще не нужны, а нужна детская площадка. После этого следует обращение в конкурсную комиссию, которая рассматривает все проекты. В этом году до участия в конкурсе было допущено 176 проектов, выиграли конкурс 76, выделено было на эти цели порядка 500 млн рублей. Внутридворовые проезды, дороги, зоны отдыха во дворах, спортивные и детские площадки — люди все видят и ценят, а мы получаем обратную связь. Когда ты видишь, как преобразился твой двор благодаря, в том числе, и твоим усилиям, то уже лишний раз и сам бумажку не бросишь, и другим не дашь.

— Вопрос по бюджету на следующий год: известны ли его параметры, и какие значимые проекты будут финансироваться за счет средств города?

— Буквально на днях проект бюджета был внесен в городскую думу. Естественно, во главе угла социальная сфера. Это система образования, в том числе зарплаты педагогов. Это культура, спорт и иные направления, относящиеся к «социалке». Конечно, также остается в приоритете дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство. Благодаря губернатору Алексею Текслеру и программе «Большой ремонт» очень большой задел сформирован в плане реконструкции дорог и инженерных коммуникаций. Ржавые, пришедшие в непригодность, по 40-50 лет отслужившие трубы меняют на новые, с использованием новейших технологий.

— Город растет, в том числе расширяясь за счет новых территорий. Получилось, что между выборными циклами в его состав вошли поселки Западный и Пригородный, оставшись без депутатов. Как решается этот вопрос?

— К следующим выборам избирательные округа, безусловно, будут «перенарезаны». А пока я обратился к коллегам, прошедшим в гордуму по избирательным спискам. Сказал: давайте включимся в эту работу, и все партии откликнулись.

На следующий день после заседания в Западный выехали три депутата, провели прием, пообщались с жителями. Аналогично и с Пригородным. Сейчас это происходит на регулярной основе, с приглашением представителей администрации и застройщиков там, где возникают вопросы к благоустройству, состоянию тротуаров и дорог и тротуаров. Те же самые дороги, кстати, надо принимать на баланс Челябинска. И это отнюдь не бюрократия: требования к содержанию дорог, их уборке — и, соответственно, нормативы расхода средств на это — в мегаполисе куда выше, чем в Сосновском районе. Так что жители новых поселков вправе рассчитывать на улучшения в этой сфере благодаря тому, что стали челябинцами. В поселке Западный, что люди оценили, сразу открыли филиал администрации Центрального района, чтобы ближе было жителям.

— А появится ли у нас восьмой район, о котором все чаще говорят после присоединения?