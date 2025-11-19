Мэру Мегиона предстоит оправдываться перед прокуратурой за премию в 400 тысяч рублей за выборы

Прокуратура ХМАО проверяет законность премирования главы Мегиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура ХМАО начала проверку премирования главы Мегиона Алексея Петриченко, который получил около 400 тысяч рублей за организацию выборов. Поводом послужила жалоба на нарушения при проведении заочного голосования в городской думе. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Минимум 3 депутата из 20 не голосовали за премирование главы — это два депутата от КПРФ и один от ЛДПР. Они не получили уведомление о проведении заочного заседания», — сообщил источник.